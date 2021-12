„Egy tele tank” címmel indítottak jótékonysági akciót a szentesi motorosok, a Mikulás-vonulás szervezői egy nehéz körülmények között élő családnak gyűjtenek, hogy szebbé te­­gyék a karácsonyukat.

– Arra kértük a támogatóinkat, hogy egy tank üzemanyag árát ajánlják fel jótékony célra. Őszintén szólva nem számítottunk arra, hogy ez az akció ilyen rövid idő alatt így meg tudja fogni az embereket: kevesebb mint egy hét alatt valamivel több mint kétszázezer forintot sikerült összegyűjtenünk. Emellett sokan azzal segítettek, amivel csak tudtak: volt, aki egy láda almát hozott, de felajánlottak nekünk öt fenyőfát is, a Városellátótól pedig tűzifát kaptunk. Az egyik játékbolt a vásárolt dömper mellé társasjátékot és fényfüzért is csomagolt, sőt, jövőre partnerként is szeretnének majd részt venni ebben a jótékonysági akcióban – számoltak be a szervezők.

A motoros Mikulások a be­folyt összegből a szülőkkel egyeztetve meg is vásárolták azokat a dolgokat, amikre a családnak szüksége volt, a csoma­gokat december 25-én adják majd át a támogatókkal együtt.

Jótékony célra gyûjtenek a szentesi motoros Mikulások. Fotó: Motoros Mikulások

– Nagyon örülünk, hogy ennyire meg tudtuk mozdítani az embereket. Az akcióinkat jö­­vőre is folytatni szeretnénk: gyereknapra is szervezünk majd egy motoros vonulást, a „tele tank” adománygyűjtésün­ket pedig az iskolakezdés előtt megismételjük, hogy egy újabb rászoruló családnak tudjunk majd segíteni – mondták el a szervezők.