Tavaly sok forrást emésztett fel a pályázatok előkészítése, de ezeket az összegeket a jövőbe fektették be, vallja Bedő Tamás. A polgármester úgy látja, idén néhány olyan beruházás is el­­indulhat, amire régóta vár a lakosság, de a legnagyobb feladatuk az lesz, hogy megalkossák a Városfejlesztési Stratégiát.

– A tavalyi évre visszatekint­­ve elmondható, hogy jól alakultak a folyamatok, mind adóbevételek, mind egyéb bevételek tekintetében, az iparűzési adónk is jobban teljesült, mint vártuk. Látványos, saját forrásból megvalósuló beruházásokba nem tudtunk kezdeni, mivel nagyon sok forrást emésztett fel a pályázatok előkészítése, tervezése, de ezeket az összegeket a jövőbe fektettük be – fogalmazott Bedő Tamás polgármester.

A városvezető hozzátette, 2021 végére régen várt beruházások is elindultak, a kézilabdacsarnok és a vízilabda-egyesület medencéje is sínre került, valamint döntés született az egykori Síp utcai iskola felújításáról is, amit a kormány 2 milliárd forinttal tá­mogat. Az épületben a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ kap majd helyet. A jelenről szólva a polgármester elmondta, most három pályázatuk fut, a belvárosi házak nádtetőinek és kerítéseinek felújítására szeretnének mintegy 100 millió forintot nyerni, pályáznak a Körös-toroki üdülőterületen a mosdó konténerblokk cseréjére és burkolatfelújításra, a Tari László Múzeum pedig egy új állandó kiállítás megvalósítására pályázott, szintén csaknem 100 millió forint értékben.

– 2022-re több tervet is előkészítettünk, ezek közül gazdasági oldalról kiemelkedik a Mars-beruházás, de egy új áruházlánc is nyit üzletet Csongrádon: a volt Platán ABC-ből SPAR lesz. Az idei év legnagyobb feladata a Vá­­rosfejlesztési Stratégia megalkotása lesz. A cél, hogy ez alapján annyi fejlesztési forrást kapjunk, amelyből meg tudjuk valósítani az előkészített terveket, mint az Ipari Park infrastruktúra-fejlesztése, egy mintegy 300 millió forintos fejlesztés a Körös-torokban, a Hunyadi tér–Dózsa György tér és a tíz­emeletesek környékének útburkolati és kertészeti rendezése, a városközpont rehabilitációja, az Ifjúsági tér megújítása, a Fő utca–Vég utcai csomópont kialakítása, valamint a Szentháromság téri orvosi rendelő felújítása – beszélt terveikről Bedő Tamás.

A polgármester hozzátette, szeretnék az óvodák, bölcsődék játszóudvarait is megújítani, illetve több energetikai fejlesztést is terveznek – 2022 második fele és 2023 már a megvalósítás időszaka lesz, de szeretnénk még további új projekteket is előkészíteni – mondta Bedő Tamás.