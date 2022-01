A január 22-én felvételiző nyolcadik osztályosokért mutattak be vasárnap szentmisét Zsombón. A Kisboldogasszony-templomban Reusz József plébános elmondta, a fiataloknak ez az első nagy megmérettetése az életben, éppen ezért a szentmisén azt kérik, hogy a diákok megkapják a bölcsesség és az értelem lelkét a Szentlélektől.

Hozzátette, ilyenkor picit kötelező is izgulni, mert az segíti a koncentrációt. Ha az emberek nem izgulnak, akkor elkezdenek keresni izgalmas dolgokat, például krimit vagy horrorfilmet néznek – jegyezte meg. A nyolcadikosokat figyelmeztette, egy kis izgalom nem árt a vizsga előtt, de nagyon izgulni nem érdemes, hiszen mindannyian felkészülten mennek a megmérettetésre, és minden a helyén lesz Isten akarata szerint.

Családban élhetünk

A lelkipásztor prédikációjában arról beszélt, hogy sokan kritizálják a családtörvényeket, ezt hallani a tévében és a rádióban is, azonban ha az ember kézbe veszi az evangéliumot, akkor nagy öröm éri, hiszen abból jól látható, hogy Isten nem fejezte be a teremtést, hanem folytatja minden nap, rábízta a fiára, ő pedig a házasokra, akik gyermeket vállalnak. A fiatalokhoz szólva azt mondta, azért van szükség az életben olyan vizsgákra, mint amilyenen szombaton vesznek majd részt, hogy el tudják tartani a családjukat, gondoskodni tudjanak róla felnőttként.

Hangsúlyozta, a teremtés a családban folytatódik, Jézus is egy családba akart érkezni. Jó, hogy hálát adhatunk az Istennek azért, hogy családban élhetünk, de fontos, hogy Istent is meghívjuk a családunkba, mert akkor minőségi csodáknak lehetünk a részesei – szögezte le. Figyelmeztetett, nem elég azt mondani, hogy keresztények vagyunk, hanem be kell kapcsolódni az egyházközségekbe, szentgyónást és szentáldozást kell végezni, részt kell venni a szentmisén, valamint rá kell bízni Istenre a gondjainkat.

Kölcsönös szeretet

Rámutatott, a diákok is akkor tudnak Isten teremtő munkatársai lenni, ha részesei lesznek az egyházközségnek, közösségbe járnak, hittan órán vesznek részt, de fontos, hogy csakis olyan közösségeknek legyenek a tagjai, ahol szeretni tudnak, valami szeretetté tudnak válni. Azt javasolta, hogy felnőttként csakis olyannal kössék majd össze az életüket, aki azt szeretné, hogy boldogok legyenek, és akivel működik a kölcsönös szeretet, hiszen ez az igazi kincs az összevissza világban.

21 helyszín

A középiskolákba felvételiző diákoknak január 22-én 10 órától rendezik meg a központi írásbeli felvételi vizsgát, melynek eredményéről február 7-én tájékoztatják majd a fiatalokat. Az, aki alapos ok miatt nem tud jelen lenni a szombati vizsgán, január 27-én 14 órától pótolhatja. Az Oktatási Hivatal oldalán közzétett adatok szerint megyénkben összesen 21 intézményben tartanak írásbeli vizsgát szombaton.