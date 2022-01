Emberként küzdöttek, hősként haltak

Andrási Elemér plébános beszédében arra tért ki, hogy vajon mi lehetett a doni katonák lelkében. Milyen eszmék hevítették a szívüket, milyen gondolatok adtak nekik erőt nap mint nap a reménytelenségben, a kilátástalanságban. – A tábori posta hazahozta az érzelmeiket, gondolataikat. Ezekből kirajzolódik, milyen fontos volt számukra a haza és a család szeretete, a nemzeti iránti kötelesség, a hit, a hűség, a bajtársiasság, a hősies férfiasság. Mindezek nem mentették meg az életüket, viszont erőt adtak, hogy emberként küzdjenek és ha kell, hősként haljanak meg – fogalmazott, majd hozzátette, ma sokan kétségbe vonják ezeket az eszméket és megpróbálják idejétmúltnak beállítani. Aki hallgat rájuk, a perc emberévé válik, a történelem játékszerévé, olyan emberré, akit nehéz becsülni. – Most a múltra figyelünk, de közben a jövőt is szeretnénk építeni – közölte.

Ne váljon a szív csatatérré

Andrási Elemér VI. Pál pápát idézte, aki azt mondta, a béke az igazságosságon, az igazságon és a szereteten épül fel. – Ezt továbbgondolva XXIII. János pápa így fogalmazott, a béke, a közjó minden igaz ember feladata. Azt látjuk, hogy a múlt évszázad két világégése után most a terrorizmustól való félelem gyötri az embereket Európában. Mintha nem akarna nyugodni az erőszak. Ferenc pápa tavaly a béke világnapjára írt üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a békét szolgáló cselekvés stílusa az erőszakmentesség. Most az elesettekért imádkozunk és egyben az erőszakmentességet is képviseljük. Minden háborúság kezdete az ember szíve, ahol ütközik az erény és az erőszak, s innen származik minden gonosz gondolat és cselekvés is. Belső megtérés szükséges ahhoz, hogy a szív ne váljon csatatérré – fogalmazott a plébános. Kiemelte, a Don mellett elesett hős katonák mellett az özvegyekre, árvákra is emlékezni kell, akiknek megnehezítette az életét a család férfi tagjainak elvesztése.

– Meg kell tanulnunk azt a helytállást, hazaszeretetet, a család szentségének őrzését, amelyre e hős katonák mutattak nekünk példát – hangsúlyozta Andrási Elemér.