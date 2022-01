A jegybevételének egy részének felajánlásával és nagyszabású jótékonysági gálaműsor szervezésével járul hozzá a leégett sportcsarnok újraépítéséért szervezett gyűjtéshez a Tóth József Színház és Vigadó. Ezen felül hagyományos programokkal is várják a nézőket, január második felére színházi előadásokkal, Eperjes-esttel és egy különleges kiállítással is készülnek.

A Tóth József Színház és Vigadó vezetőségét is megindította a dr. Papp László Városi Sportcsarnokot ért tragédia, ezért ők is csatlakoznak a csarnok újraépítéséért szervezett gyűjtéshez.

– Szeretnénk ebben az összefogásban a magunk eszközeivel mi is részt venni. Minden eladott belépőjegy és színházbérlet árából 200 forintot a sportcsarnok újjáépítésére ajánlunk fel – jelentette be Seregi Zoltán, a szentesi színházat is működtető Békéscsabai Jókai Színház igazgatója.

Emellett egy jótékonysági gálát is szerveznek február 18-án, aminek a teljes bevételét szintén a sportcsarnok újjáépítésre ajánlják fel. – Színházi szervezés szempontjából meglehetősen rövid a rendelkezésünkre álló idő, emellett számtalan művész aznap fellép, de sokan már igent mondtak: Zséda, Gáspár Tibor, Hajdu Balázs, Náray Erika, Debreczeni-Kis Helga, Grecsó Zoltán, Kabai Alex és Majtényi tanár úr is érkezik hozzánk – sorolta a leendő fellépőket Szebeni Zoltán, a Tóth József Színház és Vigadó Művészeti Tanácsának tagja.

Szebeni Zoltán hozzátette, a Szentes Televízióval együttműködve egy jótékonysági árverést is indítanak: a Pick Szeged kézilabdacsapata által aláírt mezt, a magyar vízilabda-válogatott tagjai által dedikált pólót vagy labdát, illetve a Ferencváros labdarúgó csapatának tagjai által aláírt mezt is licitre bocsájtanak. Az árverésen befolyt összegek szintén a helyreállítási alap számlájára kerülnek majd.

A jótékonysági akciók mellett a színház „hétköznapi” élete is folytatódik január második felében. Mint Szojka Cinthia Daniella művészeti vezető elmondta, két beszélgetéssel folytatódik a Szentesi Szalon, emellett pedig Domján Edit és Szécsi Pál-est, Gila Olga sminkmester különleges kiállítása és az Esőember című darab is várja a nézőket.

A Magyar Kultúra Napjára is készülnek, ebből az alkalomból Eperjes Károly önálló estjét láthatják majd az érdeklődők a Tóth József Színház és Vigadó színpadán.