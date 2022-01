– Mindenki azzal kezdi, hogy rengeteg fejlesztés történt a településen, az ismert körülmények ellenére. Én nem azzal kezdem. Igazából nálunk teljes mértékben a tervezés éve volt 2021. Nem hiába van tele az asztalom most is tervekkel, tervrajzokkal és látványtervekkel – mutatta irodájában Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere, amikor azt kértük, értékelje a nagyközség mögött álló évet.

– Adtunk be pályázatokat, és voltak sikeresek is, de nem volt jellemző, hogy munkagépek dolgozzanak mindenhol, ám ennek ellenére rengeteget terveztünk, körülbelül 1,2 milliárd forintnyi forrásra pályáztunk. Ezek közé a kerékpárutaktól kezdve a külterületi útfelújításon, a piac­­csarnokon, a vendégházak létesítésén át a turisztikai szolgáltatások fejlesztéséig sok minden tartozik. Eddig ez mind befektetés a jövőbe, a tavalyi évünk az csak erről szólt – folytatta a polgármester. Hozzátette, azt lehet mondani, hogy 2021 egy viszonylag konszolidált, nyugodt év volt.

– Nyilván a koronavírus-járvány éreztette hatását, amellett nem lehet elmenni, de óriási dolog volt, hogy a mi plébánosunk, aki kómában volt sokáig, felgyógyult. Számunkra, a kö­­­­zösség számára ez többet je­lent, mint bármelyik pályázat vagy fejlesztés. Jót tett a közösségnek, hogy visszatért közénk a lelkipásztorunk, Kopasz István atya, és azóta is itt dolgozik, mert nagyon megijesztette az egész falu közösségét, hiszen többször újra kellett éleszteni, izgultunk érte, de szerencsére ezen is túl vagyunk. Ez egy rendkívül fontos dolog, azzal együtt, hogy az atya visszatérésével a templomunk is megújult teljesen, amelyre pályázatot is nyertek és adományt is gyűjtöttünk rá – magyarázta.

Nagy Attila Gyula a lelki fel­­készülés évének is nevezte 2021-et, a most következő 2022-t pedig a megvalósítás évé­­nek tartja.

– Annyi munka lesz, hogy bele fogunk bolondulni. Van tíz nyertes pályázatunk, amelyet végig kell vinnünk, de egyelőre nem akarok kiemelni egyetlenegy projektet sem, mert mindegyik jó sztori – tette hozzá.