A szilveszterkor elveszett ku­­tyák alig fele jut haza, a másik fele sosem kerül vissza eredeti helyére a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet tapasztalatai szerint.

Az országosan koordinált csapat minden évben várja az önkénteseket, Csongrád-Csanád megyéből idén ha­­tan kerültek az adatbázisba. Egyikük, a hódmezővásárhelyi civil állatvédő, Holvár-Koncz Angéla lapunknak elmondta: a 2021-es szilveszter szerinte szó szerint szörnyű volt, rengeteg kutya rohangált az utcán, pár óra alatt szinte követhetetlen mennyiségű információ áradt a közösségi oldalakon.

Rengeteg telefon, segítségkérés érkezett. Angéla szerint a vásárhelyi civilek aktívak, sokan segítik egymást, és a csipes kutyák többsége hazakerül. A gond az, hogy továbbra is rengeteg az azonosító nélküli kóbor állat. Az elmúlt szilveszter éjjel szerencsére a legtöbb kutyát haza tudták juttatni.

Országosan eddig körülbelül 650 kutyát és macskát jelentettek be a Szilveszteri Állatmentő Ügyelethez a közösségi oldalukon és telefonon, miközben csaknem 200 mentést koordináltak. A főszervező Pintér Attila elmondta: a kutyáknak kevesebb mint a fele jutott haza eddig, és arra számít, hogy jövő hét elejére feltehetően elérik a szokásos 800-1000 közötti bejelentést.

A telefonos koordinációt tegnap este zárták, a közösségi oldalukon a héten szerkesztőik még követik a bejelentéseket.

Sok munkát adtak a szilveszteri tűzijátékok az állatvédőknek. Archív Fotó: Török János

– Sosem volt még ilyen rossz a helyzet, a tűzijátékozás szilvesztereste a megszokottnál jóval hosszabb ideig tartott, újév napjain pedig tovább folytatódott. Ez sokat rontott a helyzeten – mondta Pintér Attila lapunknak.

Az ebrendészeti telepet is működtető szentesi Herosz ve­­zetője, Deák Ferenc hasonlóról számolt be. Mint mondta: sérült, csúnya sebekkel, combnyaktöréssel is került hozzájuk kutya szilveszterkor és újév első napjaiban. Korábban hasonló­­an sok bejelentés érkezett, a rendőrség is őket értesíti ilyenkor, de talán kevesebb balesetes állathoz hívták őket. Tavaly a korlátozások miatt nyugodtabban zárult az év, de most még a megszokottnál is nagyobbnak tűnt a riadalom.

Hódmezővásárhelyen a szil­­veszteri kutyamentés talán egyik leghevesebb reakciókat kiváltó eseménye a tramtrain egyik szerelvényére felmenekülő fekete kutya volt. Az információk szerint egy kishomoki magánháztól kiszökött riadt állatot miután leküldték a já­­ratról, a szegedi úton elütötte egy autó. Holott civilek úgy látják, ha a szerelvényen a hivatalos protokoll szerint járnak el, ez nem történhetett volna meg, de akadozott a kommunikáció.

Az állattartók felelősségére hívta fel kérdésünkre a figyelmet Balogh Ernő, az Országos Állatvédelmi Alapítvány, illetve a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének elnöke. Úgy látta: minden év­­ben tudható, hogy a tiltás el­lenére sem múlik el petárda nélkül szilveszter. A gazdáknak sajnos erre fel kell készülni. Most december 31-én sajnos rengeteg állat végezte szó szerint autó alatt. Pintér Attila szerint sem vitatható az állattartók felelőssége, arra viszont nem lehetett felkészülni, hogy napokig szinte bármikor megszólalhat valami tűzijáték ma­­gánházaknál, vagy bedobhatnak a kertbe, a kutya mellé egy petárdát. Mert ilyenről is lehetett tudni – mondta.