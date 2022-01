Szentes életének meghatározó része a Kurca: a város belterületét kettészeli az egykor folyónak, ma inkább csatornának tekinthető élővíz. A nádassal szegélyezett folyócska kedvelt helye a horgászoknak, de szabadidős szempontból is jelentős. Ez utóbbit szeretné fejleszteni az önkormányzat az elnyert pályázati forrásból.

Nagy lehetőség

– Az adott pályázat a Kiss Zsigmond és a Makai híd közötti szakasz mindkét partjára vonatkozik. Az egész Kurca-partot előbb-utóbb rendbe kell tennünk, ezzel kapcsolatban már folynak a tervezések, például a Top Plusz programban is pályázunk partrehabilitációra – számolt be Szabó Zoltán polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, a város számára óriási előrelépés ez a kormányzati támogatás.

– Az elnyert támogatásból a Kurca-part egy szakaszának a rehabilitációját szeretnénk megvalósítani, ennek része egy sétány kiépítése és pihenőövezet kialakítása, illetve kapcsolódik hozzá négy-öt kisebb-nagyobb belterületi út felújítása és a közvilágítás fejlesztése a Hősök erdejében, a futópályánál – részletezte a polgármester.

Sétálva, kerékpárral is bejárható lesz majd a Kurca-part. Fotó: Majzik Attila

Marad a horgászpálya

– A pályázat legnagyobb tétele maga a Kurca-part fejlesztése, ennek a tervezésével Szentkuti Kiss Gábor okleveles tájépítészt bízták meg. A tervek már készülnek, nagyon jó elképzelések születtek, ezek nemsokára a képviselő-testület elé kerülnek – árulta el Szabó Zoltán.

Mint a polgármester elmondta, a tervező egyeztetett a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesülettel is, így a versenypályájuk a jövőben is megmarad.

– A horgászegyesület pályája a helyén marad, de nemcsak a most meglévő egyszerű betonlapok lesznek, hanem azok is szebb kialakítást kapnak. Egyébként a horgászhelyeket bővíteni is szeretnénk: egy másik pályázat segítségével az Ifjúsági sétány alatt egy majdnem 80 horgászhelyes versenypályát alakítunk majd ki – részletezte a polgármester.

Száraz cipőben sétálni

Szabó Zoltán hozzátette, a készülő látványterveket a szentesiek tavasszal ismerhetik meg.

– Nagyon érdekes, tanösvényjellegű sétányokat kell elképzelni mind a két parton, különleges világítási megoldásokkal. A gyalogosok és kerékpárosok számára is végig jól járható lesz. Február-márciusban érhet véget a tervezés, a lakosok ezt követően ismerhetik majd meg a látványterveket – fogalmazott a polgármester.

Szabó Zoltán hozzátette, a megvalósuló fejlesztés pozitív hatással lesz a város életére.

– Nagy értékünk a Kurca, elvárt, hogy egyre szebb és használhatóbb legyen minden része. A rehabilitáció megvalósulásával komfortossá válik majd a part. A végcél, hogy száraz cipővel körüljárható legyen ez a szakasz – összegzett Szabó Zoltán.