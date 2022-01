– Egy olyan kis település, mint Ferencszállás, ilyen szerény saját bevétellel csak pályázatok útján mutathat fel eredményeket – kezdte az évértékelőt Jani János polgármester.

– A legnagyobb lehetőséget ezek közül a Magyar falu program pályázati kiírásai jelentik számunkra, hiszen ezek nem igényelnek önerőt és előre finanszírozzák a támogatott projekteket. Így tudtunk például tavasszal vásárolni egy multifunkcionális kistraktort, amit a zöldterületeink karbantartásánál tudunk hasznosítani. A munka könnyítése mellett közmunkásaink létszámának drasztikus csökkenése is indokolta ezt a beruházást. Kiépült végre a temető közvilágítása, 13 kandeláberrel. A napokban elkészült a temető új bejárata is: a régi deszkakapu helyére díszesebb, kovácsoltvas kapu került – sorolta. Szintén egy eredményes pályázatnak köszönhetően sikerült a régi, balesetveszélyes mászótornyot újra cserélni a játszótéren. Ezt idén is szeretnék két további elemmel bővíteni, illetve felújítani a kapuját és a kerítését.

– A pályázati eredményeken túl lényeges az itt élők igazi közösséggé szerveződése – folytatta a falu első embere. – A legkiemelkedőbb lehetőség erre a falunap, de mondhatnám még a gyermeknapot, az idősek napját, a lecsópartit, a szabadtéri filmvetítést, a töltésen szervezett kerékpártúrát és a Maros-partra szervezett társadalmi munkát – közölte.

Jani János fontosnak tartja a település arculatának alakítását is.

– Folyamatosan aktua­lizáljuk a községünk központjában lévő szelfipontunkat. Évente több száz fotót készítenek a helyi és az átutazó érdeklődők. Ráadásként év végére, szintén egy pályázatnak köszönhetően, sikerült két olyan ünnepi fényelemmel gazdagítani településünket, amelyet csak kevesen mondhatnak magukénak a környéken – tette hozzá.

Idén a legnagyobb beruházás a csapadékelvezető rendszer 350 milliós kiépítése lesz, emellett a tervek között szerepel a faluház felújítása, illetve hogy házasságkötő termet alakítanak ki a községházán, az üresen álló egykori sportöltözőt pedig kulcsos házzá alakítják.

Jani János szerint a közös ünnepek, rendezvények is fontosak a közösség életében.

Fotó: SZABÓ IMRE

Segítik a nélkülözőket

Ferencszálláson a lehetőségekhez képest segítenek a hátrányos helyzetűeken. Az Élelmiszerbankkal kötött szerződés értelmében kéthetente élelmiszert osztanak 50 családnak. Többször adtak ruhát, cipőt, babaholmit és két ízben adományoztak tűzifát.