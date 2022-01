Tavaly megújult a Dózsa utca első szakasza és egy szolgálati pedagóguslakás. A tankerület beruházásaként pedig ősszel megújult iskolában kezdhették a pitvarosi diákok az új tan­évet.

– Bár nem az önkormányzat, hanem a tankerület beruházása, ennek ellenére úgy gondolom, az iskola felújítása volt a tavalyi legfontosabb fejlesztés községünk életében. Egy tanévet az önkormányzat különböző épületeiben töltöttek az iskolások, de megérte a kényelmetlenség, ősszel nagyon szép és komfortos körülmények között ülhettek ismét iskolapadba a gyerekek. Önkormányzatunk is odatette a maga részét. Helyet is biztosítottunk a diákoknak az átmeneti időre – tudtuk meg Radó Tibor polgármestertől.

Az elmúlt évben egy pályázat jóvoltából felújítottak egy tanári bérlakást. Járdafelújításra is nyertek forrást, folyamatban van az alapanyagok beszerzése. A beszállítócégekkel már megkötötték a szerződését.

Az egészségházat még nem adták át, de jó ütemben haladnak a munkálatok, jelenleg a parkoló és a kerítés, valamint a járda megvalósítása zajlik.

– A Belügyminisztérium pályázatán nyert húszmillió forintos támogatással, 15 százalékos önerővel felújítottuk a Dózsa utca első szakaszát. Ez az ott élőknek is nagyon fontos, illetve egyfajta elkerülő útként is funkcionálhat – mondta el lapunknak a polgármester.

Majd hangsúlyozta, hogy idén is több fejlesztés várható Pitvaroson. A megyei önkormányzat beruházásában a tervek szerint kerékpárút épül, amely Pitvarost is érinti, ez is meghatározó lesz a település életében.

– A polgármesteri hivatalban most a pénzügyes irodán zajlanak munkálatok, ez önerős beruházás. Új elektromos hálózatot építünk. A felújított irodába az adócsoportot költöztetjük át, abban az irodában pedig egy tárgyalótermet szeretnénk létrehozni – mondta a polgármester.

Az önkormányzat idén is több pályázatot nyújt be a Magyar falu programra a Belügyminisztériumhoz és a TOP-pályázatra is. Szeretnék többek között felújítani az idősek napközi otthonát, a Széchenyi utca aszfaltozására is pályázati forrást remélnek, és fejlesztenék a temetőt is.