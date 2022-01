Helyi közélet 19 perce

Hetvenöt százalékos Makón az átoltottság

Makón és Tiszaszigeten is sikeres volt az oltási akció, így tovább emelkedett az átoltottság a megyében. A héten is lesznek akciónapok, például Csongrádon, Tömörkényen és Felgyőn is.

Makó polgármestere mindenkit az oltás felvételére biztat. Fotó: Farkas Éva Erzsébet hivatalos Facebook oldala

Makó felnőtt lakosságának körében elértük a 75 százalékos átoltottságot – közölte szombaton Farkas Éva Erzsébet polgármester. Figyelmeztetett, a következő hullám előszobájában vagyunk, így továbbra is arra biztat mindenkit, hogy éljen a védőoltás lehetőségével. Jelezte, az oltás – legyen az első, második vagy harmadik körös – továbbra is kérhető a város háziorvosainál, valamint a makói oltóponton is. Mint írta, hétfőn és szerdán az 5-11 évesek oltása zajlik majd,amelyhez szükség van regisztrációra és időpontfoglalásra is, csütörtöktől szombatig viszont már a 12 év felettiek kampányoltása lesz, melyhez regisztráció és időpontfoglalás sem szükséges. Bővebb felvilágosítást az [email protected] címen lehet kérni. Eközben Tiszasziget háziorvosa, Mohos András is sikeres oltási akciónapról számolt be a rendelő közösségi oldalán, ahol azt írta, hogy pénteken és szombaton mintegy 60-an részesültek védőoltásban. Jelezte, a héten folytatódik az oltás, ezúttal az 5 és 11 év közötti gyermekek kapják meg a koronavírus elleni vakcinát. Csongrádon is oltanak majd a háziorvosok a héten előzetes időpontfoglalás nélkül. Január 21-én és 22-én Somogyi Árpád, Tóth Mária Emília, Stengl Éva és Tóth Katalin praxisában kérhető a vakcina. Továbbá Tömörkényben László Péter, míg Felgyőn Zombori Ilona rendelőjében is akciónap lesz pénteken és szombaton. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) beszámolója szerint a magyarországi megbetegedések 29 százalékát okozza a koronavírus omikron variánsa. Az MTI megkeresésére azt írták, hogy egyedül az NNK rendelkezik olyan referencialaboratóriummal, ahol a különböző variánsok megerősítését végzik. A területi laboratóriumok adatai nem reprezentálják sem térbeli eloszlásban, sem korcsoportban, sem kórházi ellátásban a hazai lakosságot – hangsúlyozták. Hozzátették, a variánsok megerősítését csak a referencialaboratóriumok végezhetik, amely Magyarországon az NNK laboratóriuma.

