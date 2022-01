– A 2021-es évet kegyelmi állapotnak is felfoghatjuk. Rengeteg előkészítéssel számos, településünk életében fontos beruházást valósíthattunk meg – tudtuk meg Lőrincz Tibortól, Nagyér polgármesterétől.

– Országgyűlési képviselőnk, Lázár János hathatós munkájának köszönhetően megújulhatott a településünket is átszelő 4426-os számú út. Ez több évtizedes vágyunk volt nekünk, nagyérieknek és a többi érintett településen élő lakosságnak is – tette hozzá.

Lőrincz Tibor arról is beszámolt, hogy a Magyar falu programban több pályázatuk is nyert. Ezek közül négyet már meg is valósítottak. Gépeket vásároltak, orvosi műszereket szereztek be a háziorvosnak és a védőnői szolgálatnak.

A 33 millió forintból felújított művelődési házat májusban adták át. A fejlesztés részeként napelemekkel látták el az intézményt, amelyek az áramellátás mellett a hűtő-fűtő klímákat is üzemeltetik. A korábban nagyon sötét nagyterem ablakokat is kapott.

– A művelődési ház korábban vitte a pénzt, sokba került a világítás, fűtés. A többi intézményünkben korábban már a biomasszás fűtésre tértünk át, a mostani beruházással ebben az intézményben is lefaragtuk az energiaköltségeket – magyarázta.

Az óvoda udvarát már felújították, tavaly az épületre is ráköltöttek 46 millió forintot. Az intézmény kihasználtsága maximális, 24 gyerek jár oda – sorolta a településvezető. A gyerek­intézménynek felújították a mosdóját, nagyobb lett a gyerekek öltözője, az intézmény betegszobával és felnőttek szociális helyiségeivel, valamint új melegítőkonyhával is bővült.

A 2022-es évben tovább fejlesztik Nagyért. 112 millió forint pályázati forrást nyertek egy vásárcsarnok létesítésére, amely egyéb közösségi célokat is szolgálhat. A községháza energiaoptimalizálására szintén nyert forrást az önkormányzat a Magyar falu programból. Oda is telepítenek napelemeket, és az épület hűtését, fűtését klímával oldják meg.