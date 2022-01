A báli szezon Makón a középiskolák vacsorás-táncos mulatságával kezdődik, az utóbbi időben azonban a járványhelyzet sok mindent keresztülhúzott. Most is így lesz: a szalagot, gombot ugyan most is feltűzik a végzősökre, ám a megszokott külsőségek helyett jóval szerényebb módon. Négy középiskola van, a rendezvények közül 2 a jövő hét végén, 2 pedig két hét múlva esedékes.

A sort a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola nyitja jövő pénteken a Hagymaházban. Szalagtűzés lesz, vacsora azonban nem. Másnap, szombaton lesz a Návay Lajos Technikum és Kollégium szalagavatója, amelyet viszont az Erdei János Városi Sportcsarnokban tartanak. A meghívó szerint a rendezvény védettségi igazolványhoz kötött, és maszkot is kell viselni.

Ugyancsak a sportcsarnokban ünnepel a József Attila Gim­­názium, méghozzá jövő pén­­teken. A középiskola különle­gessége, hogy ott nem szalagot, hanem zöld színű gombot tűznek a végzősökre. Vacsora és bál ott sem lesz. A rendezvények sorát a Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola zárja február 12-én. Ez volt az az intézmény, amelyik elsőként találta ki néhány éve, hogy a Hagymaházban rendezi meg a szokásos műsort, a vacsorát pedig a Koronában. Ez utóbbi természetesen most elmarad a járvány miatt.