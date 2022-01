A hagyomány 12 évvel ezelőtt éledt újjá a megyeszékhelyen Kocsis Fülöp szegedi származású görögkatolikus püspök javaslatára. Korábban ugyanis a január hatodikai vízkereszthez kötődő szertartások része volt az élővizek megszentelése is, de ez a szokás napjainkra szinte teljesen eltűnt.

Szaplonczay Miklós az ünnepi szentmisén arról beszélt, hogy a vízszentelés lényege az, hogy újra szentté tegyék azokat a dolgokat, újra megemlékezzenek azokról a dolgokról, amelyeket ajándékba kaptunk a Jóistentől.

Hozzátette, ahogyan évente megszentelik, úgy évről évre be is szennyezzük a Tiszát, éppen ezért a szertartással emlékeztetik a szegedieket arra, hogy a folyót is ajándékba kaptuk Istentől, valamint Isten áldását kérik ezekre az ajándékokra, hogy tegye azokat újra tisztává és szentté.

A szentmise után a jelenlévők kis üvegekben az otthonaikba is vihettek a megszentelt vízből, amelynek a hiedelem szerint gyógyító ereje van. Éppen ezért vannak, akik megisszák, vagy az állatiaknak adják, hogy a következő évben elkerülje őket a betegség.

Idén a görögkatolikus kápolnában szentelték meg a folyó vizét. Fotó: Frank Yvette