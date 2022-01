Az alkalmazás interaktív is, a Lakossági javaslatok, észrevétel menüpontban például várják a jelzéseket. Ott a szöveges információ mellé képeket is fel lehet tölteni, valamint térképen bejelölni a bejelentés helyét.

De ezen kívül más menüpontok és funkciók is segítik a Bordányban élőket. Többek között apróhirdetéseket tudnak ingyenesen megjeleníteni, de az önkormányzat különböző felméréseket is közzétesz, amelyekkel a képviselő-testület döntéseit segíthetik. Egy-egy program szervezésével kapcsolatosan is megkérdezik majd a lakosságot a tervek szerint.

Most a Hunyadi téri játszótér bővítésével kapcsolatosan várják az észrevételeket és javaslatokat, különböző játékok közül lehet kiválasztani azt, amelyiknek a válaszadó szerint a legjobban örülnének a gyerekek. Bordányban nem ez lesz az első felújított játszótér. December elején számoltunk be róla, hogy az Alkotmány téren több új játékot helyeztek el.

A szavazás eredménye bár nem kötelező érvényű, de jó támpontot jelenthet az önkormányzati bizottságok vagy a képviselők munkájához, a lakosok véleménye befolyásolhatja a döntést.