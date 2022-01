– A Covid miatt elmaradtak, illetve kicsit mások lettek a rendezvényeink 2021-ben, főként tavasszal. Az augusztus 20-i ünnepség, a népszerű gasztrofesztivál már felszabadult kikapcsolódást hozott – kezdte évértékelőjét Nagy Sándor, Kistelek polgármestere. Hozzátette: sok emberből érthetően félelmet váltott ki a vírus, és óvatosságból nem vettek részt eseményeken.

– Advent vasárnapjain és a jégpálya átadásakor „kitört a dugó a palackból”, jó volt közösségben lenni – jelentette ki. Hozzáfűzte: amikor decemberben az időseknek átadták a város karácsonyi ajándékát, ügyelni kellett, hogy azt minél biztonságosabban, minél kevesebb érintkezéssel tegyék.

A legnagyobb tavaly befejeződött beruházás a több mint 700 millió forintos Zöld város projekt volt, megújult, szebb, komfortosabb és virágosabb lett a kisváros négy főutcája és azok környéke.

– Nem részletezve, amit akartunk, azt megcsináltuk 2021-ben. Több jelentős, nagy beruházás és fejlesztés fejeződött be, a Zöld városon kívül az ipari szennyvíztisztító, lezárult a próbaüzeme, és a napokban adtuk át. A kisebb projektek is fontosak, találkozási pontok alakulnak ki, mint például a műjégpályánál. Az átadáskor jó volt érezni a hangulatot, nézni, ahogy a gyerekek és szüleik siklottak, főzték a forralt bort és a teát. A féltető elkészítésében örömmel vettem részt – fogalmazott Nagy Sándor. Megemlítette: a temetőkerítés felújítása is hasonló közösségi élmény volt, sokan várták már.

– Az egykori strand területén építendő szabadidőpark engedélyes tervei már készülnek, amiben gazdasági, oktatási és turisztikai szempontból egységes egészként, mintegy városrészi rehabilitációként ke­­zeljük a vasútállomást és környékét, a volt Rákóczi-iskolát és a vásárteret – közölte az építészmérnök polgármester. Elmondta még, azt is nagyon fontosnak tartja, hogy az év végére nem maradtak kifizetetlen számlái az önkormányzatnak, stabilitás és nyugalom uralkodik, a Covid ellenére nőtt az iparűzésiadó-bevételük, most 400 millió forint körüli, amit 5 éven belül szeretnének megduplázni.

– Az is nagy feladat, hogy az ipari parkunkba minél je­lentősebb, akár milliárdos, munkahelyeket teremtő vállalkozásokat, beruházásokat csábítsunk, illetve a jelenle­gieket megtartsuk. Ezért azt folyamatosan fejlesztenünk kell, pluszt adni, hogy minket válasszanak – zárta gondolatait Nagy Sándor.