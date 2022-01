Mint az ismert népdalból kiderül, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni – aki viszont fodrász, kozmetikus, vagy kéz- és lábápoló szeretne majd lenni, annak elég egy technikumba beiratkoznia, derült ki Zsoldos és a Szépészeti Oktató Központ közös nyílt napján.

A diákokat Tonomárné Dancsó Erika mesterfodrász fogadta, aki a képzési központban elsajátítható szakmák szépségeiről beszélt az iskolásoknak, kiemelve a szakmai alázat és a folyamatos önképzés fontosságát.

– A tanulóknak mindig kérdéses volt, hogy hol tudnak gyakorlati helyet találni. Ez egy kiváló lehetőség: nem kell keresgélni, itt szalon-körülmények között tudnak tanulni és kipróbálni magukat a diákok – tette hozzá a Szépészeti Oktató Központtal kapcsolatban Pintér Etelka, a HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum igazgatónője.

Az iskolában folyó szakmai képzés szerkezetéről Medgyesi Arnoldné, a technikum szépészeti tagozatának vezetője, a szakmai elméleti oktatás irányítója adott tájékoztatást.

– Az első két évben a diákok egy alapozó képzést kapnak, a 10. évfolyam végén pedig ágazati vizsgát tesznek és szakmát választanak. Ezt követően kerülnek a gyakorlati helyekre, majd a 12. és 13. évfolyamon érettségit tesznek és megszerzik a szakmai képesítést is. Aki marad még egy évet, az egy másik szépészeti képzést is elvégezhet, tehát két szakmát is szerezhet – magyarázta a szakmai elméleti oktatás irányítója.

A képzési kínálat és a modern környezet megfogta az oktató központba érkezett diákokat.

– Én is fodrász szeretnék lenni, ezért jelentkezek majd a Zsoldosba. Gyerekkorom óta vonz ez a szakma, mert kiélhetem benne a kreativitásom – mondta el a nyolcadikos Bódi Angéla.