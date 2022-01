Cseri Tamás képviselő szerint a polgármester jogilag és már erkölcsileg is méltatlanná vált a tisztségére, mert, szavai szerint, három év alatt nulla érdemi munkát végzett.

Márki-Zay Péter vasárnap este szokás szerint élő videóval jelentkezett. A közel másfél óra alatt 10 pontról beszélt, amiben néhány perc erejéig Hódmezővásárhelyről is szó esett. A videó végén Márki-Zay Péter kérdésekre is válaszolt, amik közül az első így szólt: „Ha a Fidesz győz, beül a parlamentbe, vagy marad polgármester?”

- Ez attól is függ, hogy én győzök-e ebben a körzetben. Őszintén szólva, a személyes ambícióm, amit legjobban szeretek csinálni, az a polgármesterség Hódmezővásárhelyen, ez nem kérdés. Ez rendkívül megtisztelő és nagyon kényelmes feladat, valljuk be egy olyan embernek, aki igazi vidéki – mondta. Arról is beszélt, hogy Magyarországnak 1952 óta nem volt vidéki lakcímmel rendelkező miniszterelnök-jelöltje, illetve miniszterelnöke. Hódmezővásárhely polgármestere egyébként, mint arról korábban beszámoltunk, néhány hónapja már budapesti lakcímmel is rendelkezik.

Cseri Tamás, hódmezővásárhelyi fideszes önkormányzati képviselő a hivatalos Facebook-oldalán reagált a polgármester szavaira.

„Márki-Zay a polgármesteri hivatásáról: „Ez egy rendkívül megtisztelő és nagyon kényelmes feladat, valljuk be” Ez a baj, barátom, hogy te így fogod fel a munkád! Míg más polgármesterek éjt nappallá téve felügyelték, felügyelik városuk fejlődését, te teszel az egészre. Számodra ez csak egy nagyon kényelmes állás, jó pénzért, és tegyük hozzá a hároméves tapasztalatunk alapján: nulla érdemi munka mellett. Egész nap csavarogsz, utazgatsz, kampányolsz, beszéled a botrányos hülyeségeid, mert a „valljuk be, nagyon kényelmes” állásod mellett megteheted. Nem csak jogilag vagy méltatlan a tisztségedre, de morálisan, erkölcsileg is. Végső soron, az elmúlt hetek ámokfutása után kijelenthetjük, minden értelemben is."