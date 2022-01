„Mórahalom képviselő-testülete nagyon nagy hangsúlyt helyez a vagyon megóvására, a szolgáltatási rendszer biztonságára és a köz­­lekedésbiztonságra is” – mondta el Nógrádi Zoltán polgármester a közösségi oldalára nemrég feltöltött videóban. „A város igyekezett a közlekedési felület javítását megoldani a Nyár utcában. Ez egy új aszfaltréteg leterítését jelentette” – fejtette ki. Ugyanez történt az Erkel Ferenc utcában is. Ezzel együtt a víziközművek felújítása is szükségessé vált, hiszen az aszfaltburkolat állékonyságát és tartósságát a víziközmű­vek hibamentes működése is befolyásolja.