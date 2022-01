Az elmúlt néhány évben 14 százalékkal nőtt a bölcsődés korú gyermekek száma Algyőn, ép­­pen ezért a múlt év egyik legnagyobb sikere az volt Molnár Áron polgármester szerint, hogy elkezdődhetett az új bölcsőde megépítése a Tiszavirág utcában. A beruházást összesen 895 millió forintból valósítják meg kormányzati és uniós támogatások segítségével.

A településvezető elmondta, bár nem volt egyszerű évük, mégis fejlődni tudott a község. Befejezték ugyanis a jégpálya öltözőjét, így komfortosabbá vált a jégkorcsolyázás, továbbá leaszfaltozták a Kiserdő sor útját, így nem kell a délnyugati lakóparkon átautózniuk azoknak, akik a jégpályára tartanak. Itt a csatornázási munkálatok is megvalósultak. Ezeken felül a lakóparkban csapadékvíz-elvezető rendszert építettek ki, valamint járdát és kocsibeállókat alakítottak ki. A polgármester megjegyezte, a szabadstrandon és a kikötőben is végeztek apróbb szépítéseket.

Algyő életé­ben 2021-re rá­­nyomta a bélyeget az, hogy az ipar­űzé­­si adójuk 40 százalékát elvesztették, ez pedig nagy érvágás volt számukra. Ennek ellenére működtetni tudták az intézményhálózatukat és a cégeiket is. A takarékosság jegyében további lépéseket is tettek, így a hulladékudvar, az edzőterem és a sportközpont is külsős üzemeltetőhöz került, ezzel 50-60 millió fo­­rintot tudnak megspórolni.

Az idei tervekről azt mondta, hogy több pályázatot is benyújtanak január 14-ig, hiszen szeretnék a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszert felújítani, valamint közlekedésbiztonsági fejlesztéseket is végezni, hiszen az elmúlt pár évben je­lentősen megnőtt az autós forgalom a községben. Továbbá a tervek között szerepel a faluház energetikai korszerűsítése és az óvoda régi részeinek megújítása is. Emellett már elnyertek két LEADER-es pályázatot, amelyekből a szabadstrandon és a kikötőben végeznek fejlesztéseket.