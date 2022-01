Évértékelő 1 órája

Nagylakon bíznak az új évben

A román határ melletti kis falu, Nagylak az elmúlt, ugyancsak nehéz esztendőt végül sikeresen zárta: pályázataik nagy része eredményes volt, az elnyert pénzből tervezett beruházások egy részét már be is fejezték – a többi áthúzódik az idei évre. Új tervek is vannak.

Kolozsvári Rozália polgármester szerint 2022-re is vannak kész fejlesztési terveik. Archív fotó: Szabó Imre

– Ugyanolyan nehéz volt, mint a 2020-as év – mondta 2021-ről a határközség, Nagylak polgármestere, Kolozsvári Rozália. Ugyanakkor, mi­­közben a kö­­zösségi életre rányomta a bélyegét a járványhelyzet, a pályázatok terén kifejezetten sikeres volt a falu – tette hozzá. Ami a számokat illeti, 10 pályázatból 8 volt eredményes. Ezek közül néhányat be tudtak fejezni még tavaly, néhányra pedig már megvan a pénz, de a megvalósítás már az idei évre húzódik át. Az előbbiek közé tartozik például, hogy szilárd burkolatot kapott a Pacsirta utca, illetve megújult a játszótér. Az utóbbi kategóriába pedig olyan beruházások tartoznak, mint az orvosi rendelő bővítése, a ravatalozó felújítása, egy parkoló létesítése, illetve a kultúrház fűtéskorszerűsítése. Tavasszal kommunális feladatok ellátására alkalmas munkagépeket is vásárolnak az e célra elnyert pénzből. Kolozsvári Rozália abban biztos, hogy a régi életünket teljes egészében nem kapjuk vissza idén sem, de bízik abban, hogy enyhülni fognak a korlátozások, és a nagylakiak megtarthatják a fontos közösségi ünnepeiket, például a falunapot. Vannak kész fejlesztési tervek is. – Szeretnénk megoldani többek között a belvízelvezetést a Rózsa soron. Ez egy szűk utca, ezért ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy lefedjük az árkot – nyilatkozta Kolozsvári Rozália. Ráadásként átvezetőcsöveket, beállókat helyeznének el a kapubeállóknál. Ugyancsak pályázatot készülnek benyújtani a közösségi tér és könyvtár energetikai korszerűsítésére. Modernebb fűtési rendszert és hőszigetelést terveznek.

