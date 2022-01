– Nagyon vártuk már ezt a beruházást – mondta a tősgyökeres bökényi gazdálkodó, Horváth István, amikor a most elkészült aszfaltozott útról kérdeztük. A falu központjától jó 4 kilométerre lévő külterületi lakóhelyen mindössze egy, a töltéssel párhuzamosan futó utca és kéttucatnyi ház van, ám jelenleg ezek mindegyike lakott. Bökény ugyanis, mint a csend szigete, egyre népszerűbb, sokan költöznek ide annak ellenére is, hogy nincs vezetékes ivóvíz, sem vezetékes gázszolgáltatás. Amikor ott jártunk, még egy magyarul alig beszélő, Romániából áttelepült friss beköltözővel is találkoztunk. Horváth István azt mondta, hogy korábban szinte járhatatlan volt az út, főleg nagyobb esőzések után.

– Amíg a gyerekek kicsik voltak, nyáron néha a kátyúkban megmaradt vízben pancsoltak – tette hozzá nevetve.

Az úton még a napokban is végeztek utómunkálatokat. Fotó: Szabó Imre

A mintegy egy kilométeres útra az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem költöttek. Eddig tulajdonképpen csak útalapja volt. A felújítására a magyarcsanádi önkormányzat 43 millió forintot nyert tavaly – tudtuk meg Farkas János polgármestertől.

A munkát a kivitelező Fehér és Fehér Kft. novemberben kezdte el, és a két ünnep között fejezte be. A szilárd burkolat új aszfaltszőnyeget jelent. Magyarcsanád első embere azt mondta, a következő fejlesztés valószínűleg a gáz bevezetése lesz, amit a házsor háta mögött szeretnének megoldani, hogy az új utat kíméljék, ne kelljen bontani. Korábban arról is volt szó, hogy a hely adottságait kihasználva idegenforgalmi szálláshelyet alakítanak itt ki – ez is pályázati támogatás függvénye.