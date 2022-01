Csütörtökre 57 714-re emelkedett megyénkben azok száma, akik 2020 tavasza óta megfertőződtek koronavírussal, ugyanis csütörtök reggelig újabb 206 beteget regisztráltak Csongrád-Csanádban. Információink szerint a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában is ismét felütötte fejét a koronavírus, ennek következtében minden hatodik osztályos karanténba került.

Eközben megyénkben is folyamatos az oltási akció, pénteken 14 és 18, míg szombaton 10 és 18 óra között adatható be előzetes regisztráció nélkül a koronavírus elleni védőoltás első, második és harmadik adagja is. Megyénkben 7 helyszínen várják azokat, akik időpontfoglalás nélkül szeretnék beoltatni magukat: Csongrádon a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben, Hódmezővásárhelyen a Dr. Imre József utca 2. szám alatti régi gyógyszertárban, Kisteleken a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nkft. Kossuth utca 19. szám alatti intézményében, Makón a régi véradóban, Mórahalmon a MÓRA-VITÁL Kft.-nél, Szegeden a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben, míg Szentesen a Sima Ferenc utcai rendelőintézetben adják be az oltást.

Az UNICEF beszámolója szerint a koronavírusnak és a járványügyi intézkedéseknek gyerekekre gyakorolt pszichés hatásai is vannak, amelyek következtében stressz, szorongás tapasztalható a fiataloknál. A szervezet szerint ezt kiválthatja az iskolás gyerekekben az, hogy aggódnak a jövőjük miatt, vagy mert lemaradtak a tanulmányaikban, de amiatt is, mert fellazultak a baráti kapcsolataik, valamint a családjuk nehéz egzisztenciális helyzetbe került. A diákok stresszel és szorongásos állapottal való megküzdésében Kisteleken segítséget nyújtanak a szülőknek, ugyanis ma 16 óra 30 perctől előadást és a workshopot tart Zádori-Gyapjas Zita pszichológus. Ebbe online lehet bekapcsolódni, a link a Kisteleki járás weboldalon található meg.