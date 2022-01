A településen a tavalyi év egyértelműen a sportcsarnok jegyében telt el, ami most már teljesen készen van, csak az átadóünnepségre kell várni. Hajnal Gábor polgármester szerint ez nagy mérföldkő a falu életében: nemcsak az is­kolai tornaórák lesznek ott, de a helyi civil és sportegyesületek számára is nyitva áll majd. Olyan sportágak is meghonosodhatnak Földeákon, amelyek műveléséért eddig utazni kellett.

Több olyan beruházás is történt a községben tavaly, amelyekre a pénzt még 2020-ban nyerték, a megvalósítás azonban áthúzódott. Ilyen volt például a polgármesteri hivatal 31 milliós energetikai korszerűsítése, vagy a Gyermekmosoly óvoda felújítása, amelynek három épületében a belső részek, a tető, illetve a vizesblokk újulhatott meg 24 millióból. Az 1. számú orvosi rendelőre pedig 28,4 milliót költöttek. Ott nemcsak a tetőt, az ajtókat-ablakokat és a burkolatokat cserélték ki, de kialakították a mozgáskorlátozott-mosdót és eszközöket is vásároltak. A homlokzat felújítására most pályáznak.

Komoly előrelépés, hogy az igen szűk Bacsó Bé­­la utcában zárt rendszerű lett a csapadék-elvezető rendszer. Ez 25,4 millióba került. Nyert az önkormányzat a teljes hálózat felújítására, bővítésére is 200 milliót. Ez jelenleg tervezés alatt áll, maga a beruházás később várható. Hasonlóan jelentős tétel volt az Igási út helyreállítására elnyert 272,5 millió forint. A kivitelezés tavasz végén várható, 3,5 kilométernyi szakasz rendbetételére lesz elég a pénz. Hajnal Gábor azt mondta, ezt követően a falut nagyjából minden irányból jó úton lehet majd megközelíteni.

Beszerezhettek tavaly egy platós kisteherautót 15 millió­ból, amelynek a leszállítását még várják. Ez a közmunkáscsapat dolgát fogja megkönnyíteni, még ágaprító is tartozik hozzá. Idén ennek garázs épül 10 millió forintból, mellé egy erő­­gépes traktort terveznek venni.

Ami pedig a további idei terveket illeti, 450 millióból a művelődési házat, 35 millióból az udvaron álló jurtát szeretnék mindenek­előtt energetikai szempontból felújítani, a 4 szolgálati lakásból álló tömbre pedig 40 milliót költenének. Hasonló összegből újítják fel a másik orvosi rendelőt.

Ezeken felül egy régi problémát is szeretne az önkormányzat megoldani, mint a Délmagyarország többször beszámolt róla, a Bacsó Béla utca végén van egy tönkrement, de sokak által használt kis híd, amelyen túl lakóházak is vannak. Ezt is rendbe kell tenni.