Összesen 282 új beteget regisztráltak egy nap alatt megyénkben, így péntek reggelre 57 ezer 996-ra emelkedett azok száma, akik 2020 tavasza óta elkapták a koronavírust Csongrád-Csanádban.

Fontos, hogy időpontfoglalás nélkül ma is kérhető a koronavírus elleni vakcina, megyénkben 7 oltóponton zajlik az oltás. Csongrádon a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményben, Hódmezővásárhelyen a Dr. Imre József utca 2. szám alatti régi gyógyszertárban, Kisteleken a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nkft. Kossuth utca 19. szám alatti intézményében, Makón a régi véradóban, Mórahalmon a MÓRA-VITÁL Kft.-nél, Szegeden a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben, míg Szentesen a Sima Ferenc utcai rendelőintézetben kérhető a vakcina.

Mivel napjainkban sok em­­ber küzd valamilyen veszteségélménnyel, amely kapcsán gyászt él meg, többek között a koronavírus miatt, ezért a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda munkatársai egy több támpontból álló beszámolót tettek közzé segítségül. A kistelekjaras.hu oldalon elérhető írásból többek között kiderül az, hogy mi az, amit kerüljünk egy gyászoló támogatásakor, és mi az, amivel valóban tudjuk segíteni őt.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok egységesen június 30-ig érvényesek. Éppen ezért azt kérik a megyében élőktől, hogy gondoskodjanak időben az okmányaik megújításáról. Bár a kormányablakok időpontfoglalás nélkül is felkereshetők, mégis azt javasolják, hogy aki teheti, előzetesen kérjen időpontot a www.magyarorszag.hu-n vagy a 1818-as telefonszámon, hogy kevesebbet kelljen várakoznia.

Az Országos Vérellátó Szolgálat pedig arról számolt be, hogy azok a véradók, akik ko­­rábban rendszeresen jártak, most ők is ritkábban látogatják meg a vérellátó központokat. Azt kérik, hogy aki teheti, és egészséges, keresse fel a vér­adási események egyikét, ezekről a szolgálat oldalán található bővebb információ.