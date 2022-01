– A koronavírus-járvány úgy befolyásolta az életünket, hogy aki tudott, annak otthonról kellett dolgoznia az egymás iránti felelősség miatt is, ez tavasszal 3, ősszel 2 hét volt, és működött az online oktatás is – kezdte évértékelőjét Balástya polgármestere, Ujvári László. Hozzátette, több közösségi rendezvényt lefújtak, amelyek a fenti időszakra estek, az oltóbuszban tavasszal 200 ember kapta meg a vakcinát, és a község átoltottsága 70 százalékos.

– A speciális helyzethez a fejlesztésekkel is alkalmazkodni kellett, de a Magyar falu programban így is megtörtént az óvoda felújítása, annak tetőterében a sportszoba kialakítása, a kerékpárút rekonstrukciója, két utca aszfaltozása, az ifjúsági klub felújításának második üteme, és gépet is vettünk – sorolta a faluvezető. Megkezdődött az egyházzal közös projektjük is, a plébánia és környékének felújítása, ami még idén zárulhat. Belügyminisztériumi támogatással a bölcsőde fűtés- és energetikai korszerűsítését oldották meg.

– Terveink szerint az idei esztendő végére megjelenik egy hiánypótló kiadvány, a falumonográfia, amely Balástya históriáját, életét, néprajzát, szokásait dolgozza fel és mutatja be. Ezzel már régen tartozunk a település lakosságának, önmagunknak – fejtette ki Ujvári László. Ehhez kapcsolódik, hogy nemsokára elkészül az egykori kántorház múzeummá, közösségi térré alakítása. Uniós pályázatból, forrásból valósul meg a tavaly startolt, de idénre áthúzódó úgynevezett győriszé­ki záportározó megépítése, és már tervezik a gajgonyait is, ugyancsak a belvízrendezés jegyében. Ujvári László ígérte, idén is nagy hangsúlyt fektetnek a szép környezetre, a parkosításra és újabb játszótéri eszközök kihelyezésére.

Ujvári László a megvalósult, a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztésekről is beszélt. Forrás: Frank Yvette

Az idei feladatok között az egyik legnagyobb a Belügyminisztérium 200 millió forintos támogatásával építendő új konyha a hozzá tartozó étteremmel, amely munkahelyeket teremt, és önfenntartó lesz. A távlati tervek között szerepel többek között a Bárkányi-ház közösségi térré alakítása is. Folyamatos lesz az önkormányzati intézmények, a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola korszerűsítése is, például a suli alsós épületének nyílászárócseréjével és szigetelésével.