– Minden év végén összeül az egyesületünk kibővített vezetősége, hogy megbeszéljük a következő év programtervét. Szeretnénk megtartani a hagyományos rendezvényeinket, mint az apák napja, a nemzetközi családi nap, illetve a városi gyereknapon és a majálison is részt veszünk majd – mondta el lapunknak Erősné Szabó Mária. A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének elnöke hozzátette, mindezek mellett új ötletekkel is megkeresték a vezetőséget a közösség tagjai.

– Az anyukák azt szeretnék, hogy tanítsuk meg főzni a kamaszlányokat és -fiúkat, ezért főzőklubos délutánokat, hétvégéket szervezünk majd a Bercsényi utcai közösségi házunknál. Egy nagypapa pe­­dig azt ajánlotta fel, hogy szívesen megtanítja barkácsolni az érdeklődő gyerekeket – részletezte.

Erősné Szabó Mária arra is kitért, hogy az országos szervezet programjait ilyenkor ugyan még nem ismerik, azonban valószínűleg ebben az esztendőben is lesz régiós családi nap, illetve a hagyományokhoz híven idén ősszel is megrendezik az országos egyesület találkozóját.

Mindemellett a helyi nagycsaládos közösség tagja a Kárpát-medencei Családszervezetek Egyesületének is, így onnan is várnak határon túli meghívásokat, de ezzel egyelőre még nem tudnak tervezni.

A nagycsaládosok program­jaikban az egészséges életmódra is rendszerint nagy hangsúlyt fektetnek. Az elnök arról is beszélt, hogy szeretnének kerékpártúrát szervezni a gyerekeknek, az egészségnapjuk pedig idén fog jubilálni.

– Tizedik alkalomhoz érkezett a Makk Marci nemzetközi egészség- és sportnapunk, amit ismét az uszodában szeretnénk megrendezni. Úgy gondoltuk, hogy a jubileumi alkalomra visszahívjuk azokat a fellépőket, akiknek nagy sikere volt a korábbi években. Ennek persze komoly anyagi vonzata van. Egy sikeres pályázatunkra már támaszkodhatunk, de meg­­próbálunk még támogatást szerezni, hogy meg tudjuk rendezni az összes programot – beszélt terveikről a Délmagyarországnak Erősné Szabó Mária.

Az egyesületi elnök ki­­emel­­te, a vezetőség tagjai bíznak abban, hogy idén is számtalan olyan programot tudnak megvalósítani, amelyekkel újfent hozzájárulnak a közösség építéséhez.