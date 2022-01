A Móra-Net Tv főzőműsorának célja az volt, hogy a szórakoztatás mellett a helyi zöldségek és gyümölcsök, a szezonális alapanyagok felhasználására hívja fel a nézők figyelmét. Mindehhez két szakács, mester és tanítványa ragadott fakanalat minden hónapban. Pápai Péter, az SZSZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolájának szakoktatója és Duka Félix, nemrégiben szakácsbizonyítványt szerzett műsorvezetőtársa főztek a kamerák előtt Veszelka Krisztina szerkesztővel. A műsorok felvétele igen jó hangulatban zajlott, ahol gyakran Krisztina és Szécsi Gábor operatőr képviselték a komoly, szigorú hangot.

– A műsorok készítésekor nemcsak az alapanyagokról és az ételekről tanultunk sokat, hanem a megvalósítást, a háttérmunkát is adásról adásra fejlesztettük, javítottuk. Szerves részei lettünk a műsoroknak, hiszen nemcsak az ötletelésben, a főzésben, de az utómun­kákban is részt vettünk – mondta Duka Félix, aki maga is olykor kamerát is ragadott.

A műsor készítői, szerkesztői köszönetet mondanak minden résztvevőnek, aki közreműködött abban, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb produkció­ját készíthette a Móra-Net Tv.

– Köszönjük a nézők visszajelzéseit is. Eleinte magunk sem gondoltuk, hogy ekkora visszhangot vált ki egy főzőműsor – tette hozzá a szerkesztő.

A Frissen jó decemberben ka­rácsonyi menüsorral ért vé­­get, ahol szegedi halászlé és kivételesen nem helyi alapanyag felhasználásával lazacsteak ké­szült parajos tésztaágyon.

– Az ünnepi ételsorhoz szak­avatott borász ajánlott borokat, amelyekkel kicsit meghatottan, de örömmel és büszkeséggel a szívünkben koccintottunk és búcsúztunk a műsortól – idézte fel az utolsó adás történéseit Veszelka Krisztina.

Az adásokat visszanézhetik a www.moranettv.hu oldalon. A keresőbe ennyit írjanak: Frissen jó.