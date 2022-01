Dugonics térnél minden irányból sok a jármű. Somogyi utca, Oskola utca tele van lépésben halad a forgalom. Algyői úton kifelé is erős a forgalom, de befelé is hosszú sor van. A Csillag térnél is minden iránybál sok a jármű, Szilléri sugárúton lépésben lehet haladni a Római körút felé. Szőregi úton kifelé vannak többen. A bevásárló központok környéke az ami zsúfoltabb. – írja a Rádió Taxi Három jelentésében.