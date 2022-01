– Amire leginkább büszkék vagyunk, az az, hogy településünkön a gyermeklétszám szépen gyarapszik. Számos fiatal döntött úgy, hogy itthon marad, vagyis sikerült megállítanunk az elvándorlást. Örülünk annak is, hogy szép számmal akadnak ideköltöző családok is – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Hangsúlyozta, az önkormányzat kiemelt fel­adata a meglévő szolgáltatásaikat, a kötelező és az önként vállalt feladatokat tovább erősíteni. A település intézményeit az előző években már szinte kivétel nélkül felújították.

– Tavaly megújult a Szentesi út belterületi szakasza, elkészült a Székkutas felé vezető út utolsó üteme is. Jelenleg állami beruházásban, az Orosháza és Szentes közötti út felújítása zajlik. Így javul a településünk megközelíthetősége. Pályázati forrásból leaszfaltoztuk a Jókai utca egy részét. Babakocsibarát járdát készítettünk a művelődési ház mellett. Megújult a központi játszóterünk is. Eredményként éljük meg, hogy a sportegyesületünk utánpótláscsapatait is sikerült újjáépíteni, a közétkeztetési díjakat pedig nem emeltük – emelte ki a polgármester.

Ugyancsak fontos beruházás volt Nagymágocson a ravatalozó felújítása is.

– 2021-ben több idei beruházásunknak is „megalapoztunk” a sikeres pályázatokkal. Forrást szereztünk a Tölgyes utca szilárd burkolására, felújítjuk a József Attila utca aszfaltjának hiányzó szakaszát. A könyvtárberuházásunk tavaly kezdődött, reményeink szerint még ebben a hónapban átadhatjuk az olvasóközönségnek. Szeretnénk egy tanyagondnoki buszt is beszerezni. A meglévő bölcsődei férőhelyünk már kevésnek bizonyult, úgyhogy pályázati forrásból egy családi bölcsődét is kialakítunk. Az iskolában három tantermet újítunk fel, aminek munkálatai a jövő héten kezdődnek, a munka márciusra készül el – említette meg Szebellédi Endre.

Új piacot, egy 150 négyzetméteres vásárcsarnokot építenek Nagymágocson, méghozzá új helyen, a Petőfi tér művelődési ház és polgármesteri hivatal közötti részén. Úgy alakítják ki, hogy közösségi és akár családi rendezvények lebonyolítására is alkalmas legyen a hely.

Az önkormányzat erre a projektre 90,3 millió forint forrást nyert a Vidékfejlesztési Programban.