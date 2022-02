Az egész országban terjesztik majd azt a kisfilmet, amelyet a megyei rendőrség készített a megyei önkormányzattal együttműködve, és amely arra figyelmeztet, hogy bárki lehet áldozat.

A szerdai filmbemutatón kiderült, tavaly több mint 18 ezer áldozatnak segített a Szegedi Áldozatsegítő Központ.

- Amikor áldozatokról beszélünk, akkor nemcsak azokat a sértetteket kell figyelembe venni, akiknek anyagi káruk keletkezett az eset miatt, hanem azokat is, akiknek lelki sérelmeik lettek, akik terror alatt élik az életüket. A kapcsolati erőszak a leggyakrabban előforduló bűncselekményfajta – hívta fel a figyelmet Harkai István rendőr ezredes, Szeged rendőrkapitánya szerdán, az Áldozatok napja kapcsán szervezett sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, a kapcsolati erőszak sértettjeinek szégyenérzete sokkal erősebb annál, minthogy a hatóság segítségét kérjék. Éppen ezért fontos a figyelemfelhívás, ezt a célt szolgálja az a kisfilm is, amelyet a megyei rendőrség a megyei önkormányzattal közösen készített el, és amely hűen tükrözi azt, hogy hogyan ne váljunk áldozattá. Harkai István szerint ha a kisfilm által már egyetlen áldozattal is kevesebb lesz a megyében, akkor a film elérte célját.

Fotó: Frank Yvette

A Lehetek én is! Lehetsz te is … áldozat című kisfilm ötletadója Szabó Hanna Elíz, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola harmadikos diákja volt, aki a filmbemutatón elmondta, mindenki lehet áldozat.

– A film azt sugallja, hogy egyformán fenyeget mindannyiunkat az, hogy áldozatokká váljunk, valamint a film figyelmeztet arra is, hogy mindenkinek szerepe van abban, hogy a bűncselekmény ne következzen be, és abban is, hogy jelezzük, ha bajt észlelünk. Életkortól függetlenül áldozatok lehetünk, de mindenkinek tudnak segíteni az állami, önkormányzati szervezetek – erről már M. Toronykőy Márta rendőr alezredes beszélt.

A bűnmegelőzési osztályvezető bejelentette, filmkészítő pályázatot hirdetnek a megyében élő középiskolásoknak. Azt várják a fiataloktól, hogy mutassák be, hogyan válhatnak az online térben elkövetett bűncselekmények áldozataivá vagy elkövetőivé, valamint mit tudnak tenni a baj ellen.

A sajtóeseményen Polner Eörs, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a megyei identitás fejlesztését szolgáló projektjük részeként készült el a film. De a rendőrséggel való együttműködésük során közlekedési táblák is készültek, valamint hamarosan szemléletformáló füzeteket is kiadnak – tette hozzá.

Kereszty Ágnes, a Szegedi Áldozatsegítő Központ koordinátora közölte, tavaly több mint 18 ezer áldozatnak sikerült segítséget nyújtaniuk, ebben pedig fontos szerepe volt az új, közvetlen áldozatelérési módszerüknek. Megjegyezte, sokan nem is ismerik fel azt, hogy áldozatok, azonban a felkeresések, beszélgetések kapcsán támogatni tudják őket abban, hogy trauma nélküli úton folytassák az életüket.