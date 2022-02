Az erre a célra létrehozott számlán gyűlő összeg folyamatosan nő, az összeget sportfelszerelések beszerzésére fordítják majd. A gálaműsor mellett egy árverést is szerveznek, ott különleges sportereklyékre lehet majd licitálni.

– Továbbra is szükség van az összefogásra, hiszen az új sportcsarnokhoz is számos olyan felszerelés, berendezés tartozik, amiknek a legkorszerűbbeknek kell lenniük, és bizony ezek is pénzbe fognak kerülni. Azt is rendbe kell hoznunk, ami a Dr. Papp László Sportcsarnok oltása során sérült meg – részletezte Szabó Zoltán polgármester.

A városvezető elmondta, december 29-én hoztak létre egy külön számlát a csarnok újjáépítésére. Az elmúlt egy hónapban pedig rengetegen segítettek: vállalkozások, magánszemélyek és közösségek is ajánlottak fel adományokat, több önkormányzat mellett pedig legutóbb Balatongyörök vezetése is amellett döntött, hogy segít Szentesen. A számlán eddig 11 és fél millió forint gyűlt össze.

Az adománygyűjtéshez kapcsolódó jótékonysági gáláról Szebeni Zoltán, a Tóth József Színház és Vigadó Művészeti Tanácsának tagja, a műsor szervezője számolt be.

– Aki jegyet vált az előadásra, azt nemcsak jó érzés töltheti el, mert segített az újjáépítésben, hanem egy színvonalas rendezvényen is részt vesz majd, erre a fellépők névsora a garancia – jelentette be Szebeni Zoltán. Mint a jótékonysági est szervezője elmondta, a február 18-i gálán olyan Szenteshez kötődő művészek lépnek fel, mint Hevesi Tamás, Zséda, Kárász Zénó, Gáspár Tibor, Szőke András, Badár Sándor, Horváth János, Zelei Gábor, Majtényi András, Hajdu Balázs, Náray Erika, Debreczeni-Kis Helga, Grecsó Zoltán és Kabai Alex.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Szentes TV közreműködésével jótékonysági árverés is indul, itt Märcz Tamás által a győztes EB-döntőben viselt, a vízilabda-válogatott tagjai által aláírt ingre, illetve a pólóválogatott tagjai által dedikált labdára is lehet licitálni, de az árverésen a Ferencváros vízilabdázói által aláírt sapka és köpeny, valamint Nagy László válogatott meze a kézilabdacsapata tagjai aláírásával, továbbá a Fradi labdarúgócsapata által dedikált mez is elérhető lesz.