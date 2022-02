Arcpakolásnak tökéletes

Az antioxidánsoknak hála a kávé kiváló ellenszere a bőr öregedésének. Ez az egyik tulajdonsága, amiért szuper arcápolót lehet készíteni belőle. Valójában egy kettő az egyben arcpakolás és arcradír lesz a végeredmény, az alap ugyanis az őrölt kávé, ami apró szemcséi miatt nagyon jól radíroz. Azaz miután a kávé kifejtette jótékony hatását a bőrön, még le is lehet radírozni vele az elhalt hámsejteket. Érdemes hetente egyszer megcsinálni ezt a pakolást/arcradírt, hogy a bőr friss és üde legyen.

Nem kell sok hozzávaló, ha csak az arcot akarod radírozni, akkor egy evőkanál őrölt kávét és egy evőkanál - lehetőleg hazai - mézet keverjünk össze. Hagyjuk a bőrünkön 10 percig, majd vizes kézzel masszírozzuk át az arcunkat. Végül mossuk le az egészet, és langyos vízzel öblítsük le az arcunkat. Ezt a receptet egyébként testradírként is nyugodtan használhatjuk.

Hajpakolásként is érdemes kipróbálni

Hajpakolásként is megéri kipróbálni a kávét, ami a fejbőrödnek is nagyon jót tesz. A hajat élettel telivé és ragyogóvá varázsolja, a fejbőrben pedig fokozza a vérkeringést. Ez a koffein szuper hatása, ami egyrészt serkentheti a haj növekedését, másrészt a korpás fejbőrrel is csodákat tesz.

Főzzünk egy erősebb fekete kávét, a mennyiséget a hajunk hosszúsága határozza meg. Hagyjuk, hogy langyosra hűljön, majd apránként öntsük a fejbőrünkre és kezdjük el masszírozni körkörös mozdulatokkal. Végül az egész hajra öntsük rá a lefőzött kávét, és masszírozzuk át, hogy minden hajszál megérezze a kávé ébresztő hatását. Ezután hagyjuk még állni rajta 10 percig, majd öblítsük át.

Narancsbőr ellen is jó

A narancsbőr a legtöbb nő számára problémát jelent a nyári szezonban, pedig a sport, a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás, és néhány házi praktika segíthet eltüntetni. Nem véletlen, hogy a narancsbőr elleni készítményekben is gyakori összetevő a koffein, ami fokozza a bőr vérkeringését, így jótékony hatással van a cellulitiszes bőrre is. Nem kell tehát méregdrága narancsbőr elleni krémeket venni, elég ha az otthon egyébként kidobásra kerülő kávézaccot használjuk.

A megmaradt kávézaccot keverjük össze oliva- vagy kókuszolajjal. Ezzel alaposan masszírozd át az érintett területeket. Érezni lehet, ahogy a kávé felélénkíti a problémás területeket. Viszlát, narancsbőr.

Forrás: Life.hu

