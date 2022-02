Az ArchDaily építészeti magazin már 13 éve rendezi meg a Building of the Year versenyt, ahol 15 kategóriában szavazhatnak az olvasók a kedvenc épületükre.

A világ egyik legrangosabb építészeti díjára idén 4500 pályázat érkezett, köztük több magyar is. Számunkra azonban külön érdekesség, hogy egy sándorfalvi létesítmény is esélyes a díjra.

A bivalyos tanösvényt a Paradigma Ariadné tervezte, és az ipari építészet kategóriában méretteti meg magát. A 65 millió forintos turisztikai beruházás, amelyet tavaly nyáron adtak át, uniós forrásból jött létre. Az 500 méter hosszú ívelt tanösvény egy 200 négyzetméteres bivalyistállót, három merengőt, valamint egy kilátót kapcsol össze.

A tanösvény nem először esé­lyes szakmai díjra: tavaly no­­vemberben az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díj jelöltje is volt. Emellett írtak már róla a Forbes magazinban, a legnívósabb hazai építészlapban, az Oktogonban, de a világ legszínvonalasabb szaklapja, a Domus, illetve az The Architectural Review is beszámolt erről a projektről, amely egyébként a fiatal építésziroda egyik első, megvalósult alkotása. A cég alapítója, Molnár Szabolcs egyébként sándorfalvi származású.

A Paradigma Ariadné egy másik alkotásával is versenyben van a díjért, méghozzá veszprémi utcabútorokkal, ame­­lyek egy panellakópark köz­­terén láthatók. De van egy szegedi lakóház is a jelöltek között, amelyet a Théque Atelier tervezett.

A jelöltekre ma délig lehetett szavazni. Kategóriánként a legtöbb 5 voksot elérő építmény jut az úgynevezett short listre, ahonnan szintén szavazás útján választják ki a díjazottakat.