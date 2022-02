Medvelesre menet sétáltunk el a kis tó mellett, ahol a vadasparkban élő mentett gólyák is tanyáznak. Jégen hasra eső hattyúról készített fotót kollégánk januárban, de az sem szokványos látvány, hogy gólyák ácsorognak a befagyott vízfelületen. Úgy nézett ki a tavacska, mint egy jégpálya, több fehér mellett egy fekete gólya és egy daru is állt rajta mozdulatlanul. Egy jégtáncos is elirigyelhetné azt a kecsességet, amivel az egyik madár fél lábon egyensúlyozott, meg sem rezzenve.

A vadasparkba sérült gólyákat fogadnak be, némelyik aztán ott is ragad. Az évek alatt azonban több példát is láttunk arra, hogy egészséges gólya sem menekül el a fagyok elől. Decemberben jelent meg cikkünk, ami azzal foglalkozott: egészséges áttelelő gólyáknak nem kell segítség, találnak maguknak táplálékot. 2004–2005 óta telel át rendszeresen néhány fehér gólya itthon a Magyar Madártani Egyesület megfigyelései szerint.

Ez a viselkedés a természetes al­kalmazkodás része, a klímaváltozás is oka lehet annak, hogy kockázatosabbnak érzékelik az oda-vissza akár 20 ezer kilométeres vonulást, mint a ma­­radást.