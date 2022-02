Kötetlen baráti találkozónak tűnt a vasárnap délelőtti krosszfutás. A háromfordulós, tavaly indított sorozatot a Kása-erdőben zárták. A szervező Hód-Mentor Sportegyesület elnöke, Petrócki Ádám megerősítette kérdésünkre, hogy az aktív törzsgárdára szinte mindig számíthatnak. Az amatőr sportolókat a kedvezőtlen időjárás sem tántorítja el, az edzettek és elszántak hozzászoktak az olykor nehézkesebb terephez. Az elmúlt hétvégén főleg a sárral gyűlt meg a bajuk, de ahogy egyikük említette, aki az esőt szereti, a sárral is barátságban van.

A kitartó kemény mag

A Hód-Mentor Sportegyesület elnöke elmondta, céljuk, hogy az állandó kör bővüljön szépen lassan új tagokkal. A Vásárhelyi Sport Próbák sorozat részvételét figyelve látta, hogy bőven vannak, akik egy-egy alkalommal csatlakoztak hozzájuk. Őket szeretnék rendszeres visszatérőként üdvözölni. A vártnál jóval élénkebb az érdeklődés a 18 hónapon át tartó Vásárhelyi Sport Próbák rendezvényein.

Tavaly júniusban indították el programsorozatukat éjszakai futóversennyel, mártélyi kerékpártúrával, többszöri táj- és tájékozódási futással. A másfél éves program egyik eleme, a három fordulós Téli Krosszfutás, Gyalog- és Kerékpártúra, ahol 3, 6 és 9 kilométeres futó, 3,7 kilométeres gyalogos, valamint 12 kilométeres kerékpáros táv közül választhattak. Chipes időméréssel, befutás után meleg teával és forralt borral várták az indulókat. Múlt vasárnap hetvenen rajtoltak, a január közepén tartott Baranyai Antal emlékének szentelt futáson 150 fő indult.

Fotó: Tábori Szilvia

Nem a tempó számít

Mindhárom fordulón hat kilométeres távot teljesített és összesített első helyen végzett a Szegedről érkezett Balogh Magdi.

Az eredményhirdetés után a Hód-Mentor rendezvényeinek baráti hangulatát emelte ki. Arról is beszélt, hogy ez alkalommal sérülten futott, edzeni sem tudott igazán, de nem szívesen hagyta volna ki a záró futamot. Fiatalon is rendszeresen sportolt, tájfutó volt egykor, és ahogy idősödik, egyre elszántabbnak tűnik. Mint mondta, a futás kikapcsolja, a szegedi töltésen hetente legalább kétszer edz. Szerinte nem a tempó, inkább a rendszeresség számít. Egyből megérzi, ha kihagy egy-egy alkalmat, csökken a vitalitása, nehézkesebb a mozgása, megváltozik a hangulata.

Triatlon és öttusa

A három kilométeres távon múlt vasárnap a fiatal Vajna Szabolcs futott be elsőként. Mint mesélte, körülbelül ötéves korában íratta be édesanyja úszni, utána elkezdte a triatlont. Most már öttusázik is. Lapunknak elmondta, a sportszámok közül a futást szereti a legjobban, valamint a nyári melegben az úszást.

A Klauzál Gábor Általános Iskola harmadik osztályos tanulója összetettben az ötödik helyen végzett a Téli Crossfutáson.