Deszken sincsenek odáig a hideg évszakért, ami abból is látszik, hogy már a 7. Télkergető Bu-show-t rendezték meg a faluházban és előtte a téren. Sajnos nem volt jó idő, ez a rendezvény elején látszódott is, lassan gyülekeztek csak az emberek.

A tízéves Németh Maját azonban a szemerkélő eső sem riasztotta el. Édes­anyjával és barátjával döntöttek úgy, hogy közösen kergetik el a telet a helyiekkel. Maja is deszki, és azt mondta, hogy járt már Mohácson is, a nagy busójáráson. Kiderült, nagyon bátor, és nem retten meg a maskarába öltözött alakoktól.

A mostani rendezvényen maszkot és kiszebábot is készítettek a faluházban. Amíg Maja és a többiek kézműveskedtek, a többiek egy sor más programmal tudták elfoglalni magukat. Ott volt most is Kádár Ferkó fotószínháza, s eldördült a minden évben szokásos ágyúlövés is.

Nem sokat kellett várni az igazi mohácsi busókra sem, délután ők is megérkeztek, hogy segítsenek a tél elkergetésében. A busójárás tradicio­nális elemei változatlanok: borzas busóbundákat öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel, öles kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt. A farsangi időszak elengedhetetlen kelléke a fánk, amelyet a deszkiek kiemelten kezelnek, így most is rendeztek fánksütő versenyt, amelyre bárki benevezhetett. A végén pedig természetesen mind megették a lekváros csemegét.

A busók érkezése után pedig, már sötétedéskor, Desz­ken kiszebábot égettek a ha­gyománynak megfelelően.