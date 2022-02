Százharminc darab, 210 literes esővízgyűjtő edényt osztanak szét Ruzsán a napokban. Mint megírtuk, a hagyományos ruzsai önkormányzati bulin minden alkalommal valamilyen apró ajándékot kapnak a dolgozók. Idén a vízmegtartó LIFE projektből műanyag vízgyűjtő edényeket vásároltak.

– Régóta szeretném, hogy minél több embernek legyen esővízgyűjtő edénye, ami egy jópofa szemléletformáló dolog, rá lehet csatlakoztatni klasszul az esővízcsatornára, csap van rajta, így le lehet ereszteni a locsolóba a vizet – mondta Sánta Gizella polgármester, majd a művelődési ház udvarán Dezső Gyula épületgondnok segítségével megmutatta nekünk az eszközt – eső hiányában egyelőre víz nélkül.

– Fontos az a szemlélet nálunk, hogy nemcsak mutatjuk, mennyire fontos a vízmeg­tartás, hanem teszünk is érte, és igyekszünk erre rávezetni az embereket, aminek az egyik legjobb módja ez – mutatta. A napokban a településen 130 darab esővízgyűjtő edényt osztanak ki egyelőre elsődlegesen az önkormányzat dolgozói és a beruházást érintő terület, a Dózsa utca lakóinak. A program következő lépéseként a belvízkár-mentesítő beruházásra adnak be pályázatot konzorciumban öt településsel közösen, abban szereznek majd be további esővízgyűjtőket és osztják majd ki a lakosság szélesebb körének.

– Amúgy is sokan szeretik gyűjteni az esővizet, ez most egy formás és praktikus megoldás erre. Régi vágyam volt, hogy ezek a jópofa edények az udvarokat díszítsék, tetejükön egy jópofa virággal – tette hozzá a lelkes polgármester.