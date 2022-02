Korábban megírtuk, a beruházásról azt követően született döntés, hogy Farkas Éva Erzsébet polgármester egy tavaly nyári lakossági fogadóórán találkozott az ottani üzlethelyiségek bérlőivel. Az már akkor eldőlt, hogy a homlokzat felújítását a város állja majd, az ajtók, kirakatok cseréjének költségét viszont megosztják a bérlőkkel. Hogy mindez hogyan nézzen ki, arról a városi főépítésszel konzultáltak – ő halvány, természetes színeket javasolt, illetve egységes küllemű reklámtáblákat.

Már azt is tudni lehet, hogy a város költségvetéséből 25 milliót fordít erre a célra. Emlékezetes, 2020-ban 400 millió forintból rendbe tették az alsó szint középső szakaszát. Az üzleteket korszerűsítették, a járda új burkolatot kapott, fölé terasz épült, a gyalog- és a kerékpárutat pedig jól láthatóan elválasztották egymástól, majd megszépült a zöldterület is. Később az épület­együttest a városháza felől lezáró egykori Korzó Kaszinó tetejét is rendbe hozták 28 millióból, az érintett 6 lakás lakói és az önkormányzat összefogásával.

Már csak a középső rész emeletét kell felújítani. Ez viszont nem lesz egyszerű, mert ott magántulajdonú lakások vannak, és ezekre jelenleg pályázati forrás sincs.