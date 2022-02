Egy nap alatt 608 új koronavírus-fertőzöttet találtak Csongrád-Csanád megyében, ahol így már a járvány kitörése óta 67 ezer 253-an betegedtek meg a vírus miatt.

Fogadóórát tart ma 13-tól 17 óráig Farkas Éva Erzsébet polgármester a makói polgármesteri hivatal aulájában. A koronavírus-járvány miatt azonban ezúttal is előzetes telefonos bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a 62/ 511-810-es telefonszámon.

Az előző héthez képest kisebb mértékben, de tovább emelkedett a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Az egyes városok mintái közül emelkedő tendencia jellemzi a Budapest környéki településeket, valamint Pécs, Székesfehérvár, Szolnok és Szombathely mintáit, csökkenés egyetlen vizsgált településen sem volt mérhető.

A koronavírus-koncentráció minden mintavételi helyen, így Szegeden is az emelkedett kategóriába sorolható, de jelenleg stagnál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Őrizetbe vettek egy budapesti háziorvost és asszisztensét, akik a gyanú szerint valótlan tartalmú oltási igazolásokat állítottak ki; a rendőrök mintegy 60 millió forint korrupciós pénzt foglaltak le – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség az ügyben kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoz. A háziorvos szakasszisztensével együttműködve 15 ezer és 30 ezer forint közötti összeg ellenében oltás nélkül állította ki az oltási igazolást.

Holnap kezdődik a feb­ruári első oltási akció, amit az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében indítottak. Minden csütörtök és péntek délután, illetve szombaton lehet kérni az oltást a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni a vakcinát.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt is várják az oltópontokon. Az 5–11 éves gyermekek oltása viszont továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző vakcinát. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A megerősítő oltás a 12–17 éves korosztályban is felvehető.