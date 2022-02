A Gazdasági Versenyhivatal a Telekom nullás díjszabású korlátlan tematikus opciókkal kapcsolatos kommunikációját nem találta megfelelőnek, az opciók megnevezéséből a "korlátlan" jelző kikerül, új elnevezésük "az adatkeretet saját tartalmukkal nem csökkentő alkalmazások".

A díjmentes adatforgalom nem foglalja magában:

a beágyazott video- és hangfájlok megjelenítését lejátszását és letöltését,

kimutató linkelt tartalom megnyitását,

az alkalmazáson belül bonyolított telefonálást és videotelefonálást,

az alkalmazások letöltését és frissítését,

a harmadik felek által biztosított alkalmazáson kívüli tartalmakat és funkciókat (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, beágyazott videó stb.)

Arra vonatkozóan, hogy a tartalom harmadik fél által biztosított, az alkalmazás figyelmeztethet, de ennek a figyelmeztető funkciónak a működtetése a tartalomszolgáltató saját hatáskörébe, kompetenciájába tartozik.

Közösségi oldalak, alkalmazások

Facebook és Instagram esetén csökkenteni fogja az adatkeretedet pl. a hírfolyamban lévő videók lejátszása, az ott megosztott külső hivatkozások (pl. cikkekre, weboldalakra, videómegosztókra mutató linkek) megnyitása és a hirdetések megnyitása.

Chat alkalmazások

Messenger és WhatsApp esetén csökkenteni fogja adatkeretedet pl. a kapott és küldött videók és hangüzenetek meghallgatása, letöltése, a beszélgetés során megosztott külső hivatkozások (pl. cikkek, weboldalak, videómegosztókra mutató linkek) megnyitása, vagy a hang- és video hívás.

Navigációs alkalmazások

Waze esetén csökkenteni fogja adatkeretedet pl. a hirdetések megnyitása vagy az alkalmazás letöltése és frissítése.

Zenei streaming alkalmazások

Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer esetén lehetnek olyan hang alapú (pl. podcast-ben elérhető) tartalmak, melyek lejátszása csökkentheti az adatmennyiséget. Szintén csökkenteni fogják az adatkeretedet a hangtartalmak közben megjelenő vizualizációk (videók, albumborítók, előadók fényképei, grafikái), a dalszövegek és a hirdetések is.

Video streaming alkalmazások

Magenta 1 ügyfélként az adatmennyiséged csökkenése nélkül élvezheted a TV Go és az HBO Go saját tartalmait is. Azonban csökkenteni fogja az adatkeretedet pl. a hirdetések megnyitása, vagy az alkalmazás letöltése, frissítése, a filmplakátok megtekintése, valamint az applikáción belüli lépkedés és navigálás is.

Lényeges, hogy az adatkeretet saját tartalmukkal nem csökkentő alkalmazások működését, a felhasznált adatmennyisége befolyásolhatják a készülékeden választott beállítások (pl. iPhone készülékek esetén 15.0 szoftver verzió felett az Apple Privát Átjátszó funkció bekapcsolása, stb.), illetve a készüléken alkalmazott, az internethasználatot érintő szoftverek és szolgáltatások is. Az erre vonatkozó információkról a készülékgyártók oldalán valamint a készülékek használati útmutatójából tájékozódhatsz.