A népi hagyományok kaptak főszerepet vasárnap Balástyán is, ahol falufarsangot tartottak állakodalommal, tánccal és hajadonversennyel. Úgy tervezték, hogy a boszorkányokat is tűzre dobják, de a tűzgyújtási tilalom miatt egy év haladékot kaptak a vasorrúak. A program a templomkertben kezdődött, itt zajlott az állakodalom Csányi István vőfély és Csányi Attila zenész közreműködésével. Antal Imre plébános adta össze az ifjú párt, akik szó szerint ifjak voltak, ugyanis a vőlegényt és a menyasszonyt is gyermek alakította. A tréfás frigyre lépés után a násznép a művelődési házba vonult, ahol volt kalácstörés, csokor- és harisnyakötődobás is, sőt a hagyományos kocsis játék sem maradt el.