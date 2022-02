Felvonultak jelmezbe öltözött lovasok és kutyások, volt fánk kóstolás, égettek gondűző üzeneteket és téli bábut. - Az idő múlását egykor egészen másként értékelték az emberek, figyeltek a természet körforgására, így az ünnepek is a folytonos megújulást jelenthették - mondta a jelmezes felvonulás előtt Terendi Viktória néprajzkutató, muzeológus, a vásárhelyi Tornyai János Múzeum munkatársa. A farsangi ünnepkörről elmondta még: mindig is az év egyik legvidámabb, legmozgalmasabb időszaka volt Európa szerte, melyhez a tengerentúlon is számtalan hagyomány kötődik.