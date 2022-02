Csongrád-Csanád megyében pénteken, szombaton és vasárnap pontosan 2100 új koronavírusos beteget találtak. Velük együtt a járvány kitörése óta már 66 ezer 328-an fertőződtek meg a megyében.

Kistelek járásban Kistele­ken, a Kossuth u. 19. szám alatt, a szakorvosi rendelő föld­­szintjén, a védőnői helyiség­ben folytatódik februárban az oltási akció – közölte a kistelekjaras.hu. Csütörtökönként és péntekenként délután 14–18, szombatonként pedig 10–18 óra között az oltóhelyek előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval fogadják az oltakozókat, de emellett mű­­ködik az időpontfoglalásos rendszer is, amellyel bármely napra lehet időpontot foglalni.

Ez az oltási akció kizárólag a 12 év feletti lakosságra vonatkozik. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A 12 és 18 év közöttiek oltása Pfizer-oltóanyaggal történik, ehhez szükséges szülői beleegyező nyilatkozat kitöltése, szülői kíséret ajánlott.

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Életműért járó Arany Nyíl díjjal tüntették ki Bécsben Karikó Katalin biokémikust a koronavírus elleni vakcinák kifejlesztésében betöltött szerepéért. A Szegedi Tudományegyetem professzora kutatómunkájával az egész világ számára irányt mutatott, amely sok más orvostudományi területen is új utakat nyithat meg az egészség előtt – közölte az egyetem.

