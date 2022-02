Galamb József Veteránjármű Kiállítóközpont – ez lesz a neve annak az épületnek, amelynek oldalán a makói Vásárhelyi utcán a nemrég felújított Ford-fal látható. A százesztendős épületben működött egykor a makói Ford-lerakat, amelyet Galamb József, a Ford T-modell konstruktőrének rokonai üzemeltettek a második világháborúig, és amelyet a múlt év végén megkapott a Maros-parti Veteránjárműveket Kedvelők Sportegyesülete (MVKSE).

Támogatást is kaptak az épület átalakításához, felújításához – tudtuk meg az elnöktől, Szilágyi Lászlótól. Erre két évük van.

Most már konkrét terveik is vannak. Először mindenképp a tetőt hozzák helyre, hogy megszűnjenek a beázások, illetve a fűtési rendszert akarják korszerűsíteni. Ami pedig az épület átalakítását illeti, szeretnék rekonstruálni az itt eredetileg létezett háromállásos szerelőműhelyt, az emeleten, a valamikori raktár helyén pedig konferenciatermet alakítanak majd ki. Az épületben bemutatják az egyesületi tagok legszebb autóit, de vándorkiállítást is összeállítanak belőlük. A munka hamarosan kezdődik.

Galamb Józsefre egyébként ennél az épületnél is emlékeznek ma koszorúzással születésének évfordulóján, az évszázad autójának tervezője ugyanis 1881. február 3-án született Makón.