– 32 éve költöztünk Szegedre, azt megelőzően Székelyföldön éltem. Tehát az életem első húsz évét egy diktatúrában töltöttem, ami az identitásomat, a nemzeti érzéseimet, a magyarságtudatomat olyan szinten formálta, hogy az megváltoztathatatlan. Mi, erdélyi magyarok csak álmodozni tudunk arról, hogy egyszer nekünk is megadatik az a lehetőség, hogy a magyarokért, az összmagyarságért dolgozhassunk. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az országos választmány úgy döntött, én leszek a Fidesz-KDNP ország­gyűlési képviselőjelöltje a megye 1-es számú választókörzetében – mondta el Bartók Csaba.

A szegedi Fidesz elnöke szerint Szegeden jó élni, de a városnak sokkal több lehetősége lenne arra, hogy még jobb legyen. Hangsúlyozta, ki kellene használni a hármashatár adta lehetőségeket, tehát határon átívelő gazdasági és kulturális együttműködések kellenének.

– Emellett Magyarország egyik legjobb egyeteme Szegeden van, ahol soha nem látott fejlesztések valósulnak meg, és ezalatt nemcsak az infrastruktúra fejlesztését értem, hanem a bérfejlesztéseket is. Az egyetem élen jár a szakemberképzésben, viszont az itt végzett fiataloknak nem tudunk megfelelő minőségű munkát adni helyben. Fontos lenne, hogy Szegeden teljesedjen ki az életpályamodelljük. Minőségi munkahelyeket kell létrehoznunk a megyeszékhelyen, versenyhelyzetet kell teremtenünk. Bár az országban itt a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta, viszont a bérszínvonalban legutolsók vagyunk – magyarázta Bartók Csaba, aki szerint ugyanazért a munkáért, amelyet Szegeden végeznek, sokkal több pénzt tudnak keresni az emberek Kecskeméten, Győrben, Pécsen vagy Békéscsabán.

Leszögezte, az nem kérdés, hogy az elesetteknek segíteni kell, de olyan várost kell építeni, ahol ezeknek az eseteknek a száma minimális, vagy nincs. Kiemelte, sokkal jobb lenne, ha azt mondhatnák, hogy Szeged a vállalkozók városa vagy a legtöbb bért fizető város, ezért ha a választók bizalmat szavaznak neki április 3-án, akkor többek közt ezért szeretne dolgozni.

– Az eddig elvégzett munkánkat jól jelzik azok a létesítmények, amelyek az elmúlt néhány évben épültek Szegeden. Ilyen az atlétikai pálya, a világszínvonalú kézilabdacsarnok és a mellette lévő uszoda is. Ha 4-5 évvel ezelőtt elmentünk az Etelka sorra, dülöngélő garázsok fogadtak minket, valamint egy olyan focipálya, ahol nem volt fű és a betontörmelékeket nevezték lelátónak. Az elmúlt 30 évben 12 labdarúgópálya tűnt el a városban, ezért is nagy öröm, hogy elkészült a Szent Gellért fórum, ahol a gyermekeink is rendszeresen sportolhatnak, hiszen a fórumban három gyakorló pálya is található – részletezte.

Arról is beszélt, hogy a választókörzet másik hat települése is fejlődő pályára állt a kormányzati támogatások segítségével, a településvezetőknek terve és jövőképe van. A polgármesterek bátran kérnek segítséget tőle, közösen pedig el tudják érni a kitűzött célokat.