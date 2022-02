A honvédi roma közösségi házról tavaly ősszel írtunk utoljára – akkor is azért, mert megint kútba esett a beruházás, akkor éppen azért, mert eredménytelenül zárult a közbeszerzési eljárás: senki nem adott be a keretösszegbe beleférő ajánlatot. Úgy volt, hogy a város önkormányzata igyekszik pluszforrást szerezni, s ha ez sikerül, újra meghirdetik a lehetőséget. A közbeszerzési ér­­tesítőben a napokban meg is jelent az új felhívás.

A városrészben egyébként az elmúlt néhány évben csaknem egymilliárd forintos központi támogatással nagy léptékű fejlesztési programot hajtott végre, s ennek volna az utolsó eleme a közösségi ház. Mint lapunk beszámolt róla, a tervezett be­­ruházások ezenkívül mind meg­­valósultak már: egyebek mellett szilárd burkolatot kaptak a korábban ezzel még nem rendelkező úttestek, vízelvezető csatornák épültek, önkormányzati bérlakásokat újítottak fel a korábban szegregátumként elkönyvelt, jelentős részben romák lakta városrészben, sőt, különböző közösségfejlesztő, tehetséggondozó programokat is indítottak.

A közösségi ház megépítését az önkormányzat változatlan paraméterek mellett képzeli el. Az épület 285 négyzetméter alapterületű lesz. Helyet kap majd benne egy 50 ember befogadására alkalmas rendezvényterem, de a helyi roma önkormányzat és a polgárőrség irodája, egy közösségi konyha, mosoda és barkácsműhely is, valamint egy 80 négyzetméteres terasz színpaddal. Mellette sportpálya épül játszótérrel, röplabda- és focipályával, sza­­badtéri fitneszgépekkel. A szolgálati lakást pedig egy kö­­zeli, már meglévő romos épület felújításával lehet majd kialakítani. Mindezt a Türr és a Wesselényi utca kereszteződésében szeretné megvalósítani az önkormányzat. A tervezett létesítményeket 180 nap alatt kell felépíteni.

Az egy hete megjelent pályázati felhívásra március elsejéig várják a jelentkezéseket. A szokásos elbírálási idő 30 nap, leghamarabb valamikor ezt követően indulhat el a munka.