– A József Attila utcára azért kerültek ki első körben a berendezések, mert itt van a város leglátogatottabb közparkja, sok gyerek és szülő jár a játszótérre, ráadásul a nyári fürdőszezonban jelentősen megnövekedik az említett szakaszon az átmenő forgalom – tájékoztatta lapunkat a városháza. – Jelentős számú lakossági bejelentés is érkezett, hogy az itt kijelölt 30-as övezetben nem tartják be sem a jobbkéz-szabályt, sem a 30 kilométer per órás sebességkorlátozást – tették hozzá.

A tájékoztató szerint további helyszíneken is tervezik hasonló berendezés kihelyezését. A helyszínek véglegesítése jelenleg folyik, de az már biztos, hogy a soron következő helyszín az Erdélyi püspök utca lesz. Hozzátették, hogy az önkormányzat a beérkezett lakossági panaszokat fokozottan figyelembe veszi a tervezés során, illetve hogy a berendezések kihelyezését a rendőrséggel, illetve a Magyar Közút Nzrt-vel is egyeztetik. A már felszerelt berendezések megvásárlása és telepítése bruttó 1,17 millió forintba került.

A Petőfi park mellett két ilyen táblát helyeztek ki.

Fotó: Szabó Imre