Aki még sosem látott Almodóvar-filmet, a rendező legújabb alkotása, a Párhuzamos anyák láttán talán azt hiheti, hogy Almodóvar pusztán a mostanában oly divatossá vált témákat igyekszik meglovagolni. Pedig a spanyol direktor már több alkalommal is (Mindent anyámról, Beszélj hozzá!) bizonyította érdeklődését és érzékenységét a női sorsok, illetve az anyaság, a nemek (nem megszokott) társadalmi szerepe iránt.

Sokszor volt már provokatív, tabudöntögető, ám most már látjuk, hogy valójában nem annyira ő volt provokatív, mint inkább az akkori társadalom volt hozzá képest konzervatív. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a világ az elmúlt egy-két évtized során annyit változott, hogy Almodóvar akkor sem számítana már tabudöntögetőnek, ha kifejezetten botrányokozásra törekedne. A világ utolérte őt.

Címének megfelelően a Párhuzamos anyák két édesanya életútját követi nyomon. Az anyává válást nem ugyanúgy éli meg a két nő, jóllehet egyikük terhessége sem volt tervezett. A középkorú Janis majd kiugrik a bőréből, a tinédzserkorú Ana azonban összezavarodott, kétségbe van esve. Azzal sincs tisztában, vajon ki lehet a gyermek édesapja. Számára a terhesség és a gyermekáldás valóságos trauma, ám a szülés után ő is megenyhül valamelyest. A igazi gondok akkor kezdődnek, amikor Janis fülébe bogarat ültetnek, és elkezd gyanakodni: mi van, ha nem is a saját gyermekét tartja a kezében? Mi van, ha a kórházban összecserélték a két nő gyermekét? Janis végül elszánja magát, és elvégez egy anyasági DNS-vizsgálatot.

Talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, Janis gyanújáról kiderül, hogy nem volt alaptalan. A film addigi könnyedebb stílusába rögvest belevegyül egyfajta thrillerszerű feszültség, ami kimondottan jót tesz a komótos történetvezetésnek. Sőt, Almodóvar egy újabb meglepő fordulattal tovább tudja fokozni Janis kétségbeejtő helyzetét. A néző ekkor elégedetten csettinthet, hogy hát igen, ez Almodóvar.

Azon túl, hogy tetten érhetők a jellegzetes almodóvari színek (legfőképp az élénk piros és a türkiz), a rendező sokadszorra is képes a bonyolult lélek, illetve az emberi sorsok legmélyére hatolni. Ezektől az igencsak meggyőző pszichológiai mutatványoktól mindig leesik a néző álla, akár 2022-t írunk, akár 2002-t. Almodóvar talán mindenki másnál könnyebben eléri, hogy a néző kényelmetlenül érezze magát a moziszékben, feszengjen a látottaktól. Amikor már nem tudja (vagy nem is lehet) fokozni a főhősök kétségbeejtő helyzetét, a Párhuzamos anyák történetvilágában egyszerre csak nagyobb távlatok nyílnak.

Kiderül, hogy Almodóvar nem kizárólag az anyaságról bölcselkedik, hanem egyszersmind az ősökről, a mindent átható múlt iránti tiszteletről, az emlékezés kultúrájáról. Ahogyan egy embernek, úgy egy egész családnak is van története. És ahogyan a családnak van története, úgy beszélhetünk egy ország, egy nemzet történetéről is. A traumákkal terhelt nemzeti múlt feltárása személyes küldetés, kollektív céltudattal. Almodóvar egészen idáig jut két nő nem mindennapi sorsának felvillantása során. Ha a rendező sokadvirágzását éli, akkor mit mondjunk múzsája, Penélope Cruz teljesítményéről? Az Oscar-díjas színésznő minden, vásznon töltött pillanata élményszámba megy, kissé el is homályosítva társai, Milena Smit és Israel Elejalde alakítását.

A Párhuzamos anyák egy nagyszerű rendező immár sokadik nagyszerű filmje, amiből árad az élettapasztalat és a bölcsesség. Olyan film, ami mást mond egy huszonévesnek, mást egy negyvenesnek, és megint mást az idősebb korosztálynak.