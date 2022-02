Helyi közélet 2 órája

Ötmilliárd forintból gazdálkodhat idén Csongrád városa

Ülésezett a város képviselő-testülete: elfogadták a város idei költségvetését, ami több, rég várt fejlesztést is tartalmaz. Emellett a képviselők többek között döntöttek arról is, hogy helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítják a Bartók-rétet, valamint bővítik az Új Esély Központ kapacitását is.

Több, régen várt fejlesztést is elindítanak a városházán. Fotó: Majzik Attila

Az ülésen napirend előtti felszólalásában Murányi László képviselő azt szorgalmazta, hogy indítsanak egy helytörténeti mozgalmat annak érdekében, hogy a gyerekek megismerhessék gyökereiket, és jobban kötődjenek szülőföldjükhöz. Az ötödiktől tizenkettedik évfolyamig tartó rendhagyó órákról a képviselő egyeztetett a megyei általános és középiskolák tankerületi vezetőivel is, akik pozitívan fogadták az ötletet. Ezt követően megtárgyalták a város 2022-es büdzséjét is: az önkormányzati büdzsé tervezett pénzügyi mérlege alapján a bevételi és a kiadási főösszeg 5 milliárd 105 millió forint lesz. Bedő Tamás polgármester ki­­emelte, olyan költségvetés ké­szült, amely számos régen várt fejlesztést tartalmaz, mint például a Fő utca–Vég utcai körforgalom kiépítése vagy a vízilabda-medence és annak fedésének megépítése. A városvezető hozzátette, az önkormányzat pénzmaradványának terhére kitakaríttatják az „öregtemetőt”, de elkezdődik a Csongrád–Felgyő kerékpárút tisztítása is. A költségvetés bevételeivel kapcsolatban elhangzott, az állami támogatások összege 1,3 milliárd forint, emellett az iparűzési adó jelenti a legnagyobb tételt: ebből több mint 1 milliárd forint folyt be a város számlájára. – Minden eddiginél jobban teljesültek a helyi iparűzésiadó-bevételek, ebben a gazdaság fejlődése is visszaköszön – emelte ki a polgármester. Bedő Tamás hozzátette, szintén először fordul elő, hogy legnagyobb költségvetési szervük, az óvodák nem igényelnek többlettámogatást, a többletnormatívából dolgozói juttatásokat is be lehet tervezni. A város 2022-es büdzséjét vita nélkül, egyhangúlag fo­­gadta el a testület. Döntöttek még a Bartók-rét sorsáról is: a területet helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánították. Szó esett a szenvedélybetegekkel foglalkozó Új Esély Központról is, a centrum kihasználtsága miatt az ötvenfős ellátotti ka­pacitást száz főre emelték.

